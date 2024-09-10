大聯盟公布MVP模擬票選　大谷翔平連續4個月穩居國聯榜首

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟今天公布本賽季第6次模擬MVP投票的結果。道奇隊日籍球星大谷翔平在國聯中獲得第1名，這已經是連續4個月保持榜首。他獲得28張第1名的選票。

像往常一樣，大聯盟官網專家依據各選手目前表現，列出心中前5名MVP候選人。球員們得票按5-4-3-2-1的比例計分；第一名得5分，第二名得4分，依此類推，共有37名投票者參與調查。

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大谷翔平在國聯票選方面，贏得28張第一名選票，他在上周日（美國時間）對克里夫蘭守護者，擊出450英尺的全壘打，這是他本季第46支全壘打，成為MLB首位50-50球員邁進一步。

「這位兩屆美聯MVP已經創下113得分和101分打點，已是個人最佳紀錄。」大聯盟官網表示，他在國聯球員中的卓越指標包括長打率（.618）、OPS（.992）和wRC+（169），這只是其中幾個數據的例子。

大都會游擊手林多（Francisco Lindor）以9張第一名選票，排名在國聯第2。大聯盟表示，林多在MVP競爭中，與大谷縮小了差距。同時，大都會在國聯中也逐漸迎頭趕上，戰績提升關鍵必須歸功林多。

大都會過去24場贏了17戰，林多在這期間的打擊率3成10，打出8支全壘打、1.011的OPS。

美聯方面，洋基賈吉（Aaron Judge），獲得31張第一名選票。他在本周打擊率僅為1成86，過去12場比賽沒有全壘打，這是他自2019年8月以來，經歷過最久的全壘打乾旱期。

不過，專家仍評估，這位洋基隊長仍然是MVP的熱門人選，有望打出57支全壘打。

皇家游擊新星惠特（Bobby Witt Jr.）則獲得6張第一名選票。大聯盟官網指出，惠特若再增加2次盜壘，將成為美聯/國聯史上首位在單季達成40支二壘安打、30支全壘打、30次盜壘和10支三壘安打的球員。

在美聯MVP競爭遇強敵賈吉，惠特可能無法獲得MVP，不過他仍在創造一個偉大的賽季。他目前得分118分排名第一，打擊率3成36，有望成為自1990年布瑞特（George Brett）以來，堪薩斯城首位贏得打擊王的球員。

