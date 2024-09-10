運動雲

>

0補強湖人再傳噩耗！長人伍德2度動刀　至少休2個月趕不上開幕戰

▲▼湖人伍德、海耶斯。（圖／CFP）

▲湖人長人伍德。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏未在自由市場網羅任何球員，近來還連續傳出「噩耗」，球團今(10)日宣布上季入隊的長人伍德(Christian Wood)再次接受左膝關節鏡手術，將在8周後重新評估傷勢，確定趕不上10月23日的開幕戰。 伍德上季替紫金大軍出賽50場，今年2月底左膝出現積水的狀況，3月動刀宣告賽季報銷。

28歲的伍德去年夏天與湖人簽下2年合約，成為洛城禁區的重要替補，在今年2月出現膝傷之前，他打了50場比賽，場均上場17.4分鐘，能貢獻6.9分、5.1助攻。他在3月接受關節鏡手術，錯過最後26場例行賽和5場季後賽，原本預計能健康迎接2024-25賽季，未料今日再次傳來壞消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湖人官方今日宣布，伍德左膝再次進行關節鏡手術，將在8周後重新評估傷勢，意味著他最快也要11月初才能回歸，確定趕不上10月23日對灰狼的開幕戰。目前並不清楚伍德是在訓練時受傷，還是復原進度不如預期才再次動刀，不過無論如何，這對今夏「0補強」的洛城來說，都不是理想的狀況。

▲▼湖人伍德、海耶斯。（圖／CFP）

除了伍德之外，今年2月因傷報銷的側翼大將范德比爾特(Jarred Vanderbilt)，日前也傳出可能趕不上訓練營，甚至熱身賽也無法打，他仍努力從右腳傷勢中復原。

湖人上季例行賽繳出47勝35敗，季後賽首輪就出局，今夏更換了主帥，由前帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)接替漢姆(Darvin Ham)，不過他們未在自由市場上補進任何人，菜鳥教頭瑞迪克得想辦法用「同一鍋菜」做出更好的料理，提升原有陣容的化學效應。

關鍵字： NBA湖人伍德

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

快訊／TPBL職籃重申酒駕零容忍　將開重大事件決策處理委員會

快訊／TPBL職籃重申酒駕零容忍　將開重大事件決策處理委員會

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

莊智淵頂替傷退的奧恰洛夫參賽！　澳門冠軍賽首輪對中國小將

詹皇大爆料！　「一眉」戴維斯打視訊電話竟是找布朗尼

詹皇大爆料！　「一眉」戴維斯打視訊電話竟是找布朗尼

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

U23世界盃中國開轟勝澳洲　首次參賽就晉級超級循環賽

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

熱門新聞

U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐

大谷翔平VS林多？紐媒認MVP毫無懸念：連水原一平都能賭贏

李洋一句話陪她熬過東奧低潮　林郁婷：別人退役我哭慘

快訊／周儀翔酒駕拒測事件　同車呂政儒遭國王球團罰款50萬元

戴資穎年終賽排名上升2名！　榮膺本周香港賽頭號種子續拚積分

日本王牌投手再聚首！山本由伸明復出60球限制迎對決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U23韓委危險滑壘大亂鬥！WBSC懲處

2「連水原一平都能賭贏」大谷穩拿MVP

3李洋一句話陪林郁婷熬過東奧低潮

4周儀翔酒駕拒測　呂政儒遭罰款50萬

5戴資穎年終賽排名上升2名！

最新新聞

1大谷翔平連4個月MVP模擬票選第一！

2「曼島飛彈」將登台參加環法賽日月潭站

370歲羽球阿公香港賽登場　贏得尊重

4大谷再創紀錄！50-50僅差4轟3盜

5斯肯斯單季151K破海盜隊史紀錄

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366