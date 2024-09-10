0補強湖人再傳噩耗！長人伍德2度動刀　至少休2個月趕不上開幕戰

▲湖人長人伍德。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏未在自由市場網羅任何球員，近來還連續傳出「噩耗」，球團今(10)日宣布上季入隊的長人伍德(Christian Wood)再次接受左膝關節鏡手術，將在8周後重新評估傷勢，確定趕不上10月23日的開幕戰。 伍德上季替紫金大軍出賽50場，今年2月底左膝出現積水的狀況，3月動刀宣告賽季報銷。

28歲的伍德去年夏天與湖人簽下2年合約，成為洛城禁區的重要替補，在今年2月出現膝傷之前，他打了50場比賽，場均上場17.4分鐘，能貢獻6.9分、5.1助攻。他在3月接受關節鏡手術，錯過最後26場例行賽和5場季後賽，原本預計能健康迎接2024-25賽季，未料今日再次傳來壞消息。

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湖人官方今日宣布，伍德左膝再次進行關節鏡手術，將在8周後重新評估傷勢，意味著他最快也要11月初才能回歸，確定趕不上10月23日對灰狼的開幕戰。目前並不清楚伍德是在訓練時受傷，還是復原進度不如預期才再次動刀，不過無論如何，這對今夏「0補強」的洛城來說，都不是理想的狀況。

除了伍德之外，今年2月因傷報銷的側翼大將范德比爾特(Jarred Vanderbilt)，日前也傳出可能趕不上訓練營，甚至熱身賽也無法打，他仍努力從右腳傷勢中復原。

湖人上季例行賽繳出47勝35敗，季後賽首輪就出局，今夏更換了主帥，由前帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)接替漢姆(Darvin Ham)，不過他們未在自由市場上補進任何人，菜鳥教頭瑞迪克得想辦法用「同一鍋菜」做出更好的料理，提升原有陣容的化學效應。