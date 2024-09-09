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暖！北海道阿嬤5年觀賽紀錄與應援帽　王柏融生日驚喜好感動

▲▼王柏融收到北海道阿嬤驚喜禮物。（圖／截自台鋼YT）

▲王柏融收到北海道阿嬤驚喜禮物。（圖／截自台鋼YT）

記者楊舒帆／綜合報導

「大王」王柏融9日過生日，台鋼球團發布一段非常溫暖的短片。從王柏融加盟火腿就相當支持他的北海道釧路阿嬤小貫女士，寄來一份非常用心的包裹，讓王柏融相當感動，直呼：「想起在外野看台上看到她的時候。」

這位「北海道阿嬤」經常到札幌巨蛋看比賽，每次都會在外野舉著大王的看板，並且拿出「台灣魂」的旗子，對他十分支持。阿嬤特別送上自己戴了4年的應援帽子，還有一本2019年至2023年觀賽紀錄，記下王柏融每個打席，直送台灣給王柏融。

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王柏融親自閱讀阿嬤的親筆信，信中內容為，「我是以前曾寫過信給你的小貫和惠，王選手從日本火腿退團後，我還是持續真心為你加油。這次收到台鋼雄鷹開球邀請，感到非常驚喜，也很光榮。但是因為身體狀況無法前往，非常遺憾。跟朋友討論後，決定寄一些應援小物到台灣。4年來戴的為王選手加油的帽子，一部分應援道具，蒐集了一些4年來為王選手應援的紀錄。我會在北海道繼續為你加油。」

台鋼球團用心地拍下王柏融「開箱」禮物的影片，附上中、日文字幕。王柏融說，「很感謝很感謝她在我在日本的這五年來的支持，她跟她的先生都會在外野某個角落，帶著應援物。這些年一個人在國外打球，能看到國外球迷為我加油，非常感動，真的很感謝。」

關鍵字： 王柏融生日禮物阿嬤台鋼球團球迷支持

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