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「女柯瑞」砍超高難度三分　克拉克單季5場25+10平WNBA歷史紀錄

記者游郁香／綜合報導

「女柯瑞」克拉克(Caitlin Clark)狀態持續發燙，她今(9)日在印第安納主場面對亞特蘭大美夢隊，鏖戰了45分鐘攻下26分、12助攻和5籃板，命中鎖定勝局的2罰，率隊以104比100在延長賽取勝，這是她本季第5度單場至少繳出25分、10助攻，追平前輩約內斯庫(Sabrina Ionescu)締造的WNBA歷史紀錄。

▲▼WNBA「女柯瑞」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲女籃救世主克拉克。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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22歲的克拉克在WNBA菜鳥季就一鳴驚人，以場均8.4助攻佔據助攻榜首位，她的總籃板數突破200大關，也是WNBA新秀史上最多。另外，克拉克場均19分名列全聯盟第9，史上還沒有任何WNBA球員能贏得助攻后，同時在得分榜排名前10，這位女籃「救世主」有望達成此紀錄。

克拉克今日在主場出戰亞特蘭大美夢隊，前4節正規賽打完她攻下20分、10助攻、4籃板，雙方以90平進入延長賽，克拉克最後決勝的5分鐘再添6分、2助攻和1籃板，包括鎖定勝局的2罰，整場真實命中率達到63%，率狂熱隊以104比100驚險勝出，收下本季第19勝。

▲▼WNBA「女柯瑞」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

克拉克整場繳出26分、12助攻和5籃板，本季第5度單場至少攻下25分、10助攻，追平紐約自由人神射約內斯庫締造的WNBA史上最多「25+10」場次紀錄。

值得一提的是，克拉克此戰第4節開局還命中一記超高難度的三分，她利用無球掩護得到空間，在底角面對一名緊貼著她的防守球員，重心不穩之下仍後仰砍進這記外線，展示驚人的出手速度與準度，不少球迷看了都想起NBA歷史三分球王柯瑞(Stephen Curry)。

克拉克本季已命中了111顆三分球，持續推進WNBA菜鳥單季最多三分紀錄，她正持續逼近約內斯庫2023年創下的單季最多三分紀錄，該紀錄為128個，狂熱隊還剩4場例行賽，克拉克很有機會打破紀錄。

▲▼「女籃救世主」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： WNBA克拉克Caitlin Clark

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