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網壇00世代兩霸主誕生！球王辛納、小蠻牛壟斷本季4大滿貫金盃

▲▼義大利球王辛納加入小蠻牛艾卡拉茲的行列，成為第2位在美網封王的00世代男單選手。（圖／翻攝自X／US Open Tennis）

▲義大利球王辛納加入艾卡拉茲的行列，成為第2位在美網封王的00世代男單選手。（圖／翻攝自X／US Open Tennis）

記者游郁香／綜合報導

義大利球王辛納(Jannik Sinner)今(9)日在2024年美國網球公開賽封王，收穫個人本季第2座大滿貫金盃，他與西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)壟斷了今年4大滿貫賽冠軍，兩人儼然成為00世代網壇兩位新霸主；這是自2002年以來，3巨頭首度單季沒贏得任何一座大滿貫冠軍。

網壇新生代好手已然崛起，23歲的世界球王辛納今日加入21歲「小蠻牛」艾卡拉茲的行列，成為第2位2000年後出生的美網男單冠軍選手。辛納包辦本季澳網、美網冠軍，艾卡拉茲則在法網、溫網封王，其中溫網還是2連霸，兩位00世代選手已經贏得6座大滿貫金盃，並壟斷了今年的4大滿貫賽冠軍。

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▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

這是自2002年以來，網壇3巨頭首度單季沒贏下任何一座大滿貫冠軍，「瑞士天王」費德勒(Roger Federer)2年前退休，西班牙「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)也已接近生涯終點，擁有24座大滿貫金盃的喬科維奇(Novak Djokovic)，今年雖一圓奧運金牌夢，但在4大滿貫賽罕見全部「槓龜」。

前一次有兩位男單選手「平分」單季大滿貫冠軍得追溯到2019年，當時是由納達爾和喬科維奇所締造，辛納與艾卡拉茲的崛起，象徵著網壇嶄新時代的來臨。

▲▼西班牙小蠻牛艾卡拉茲、義大利球王辛納。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

談到自己與「小蠻牛」壟斷了今年4座大滿貫冠軍，辛納表示，新的冠軍得主出現對這項運動來說是件好事，「新一代的選手，我們互相激勵、努力精進自己。當然，我們首先需要擊敗很多其他的選手，才能與世界上最好的球員對決。最近爆出了幾次冷門，我只是盡量專注於自己的道路。」

「我會說壓力是件好事。如果你沒有壓力，代表還缺少了些什麼。無論你參加什麼比賽，壓力總會存在，所以我對此感到高興。能夠處在這個位置上是種榮幸，工作永遠不會結束，總有球員會把你逼到極限。」

關鍵字： 網球美網辛納艾卡拉茲義大利西班牙小蠻牛大滿貫

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