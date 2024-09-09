3巨頭都辦不到！球王辛納美網奪冠締47年罕見紀錄　勝率破9成

JANNIK SINNER IS A TWO-TIME GRAND SLAM CHAMPION!! pic.twitter.com/E5VYumaSz6 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

記者游郁香／綜合報導

義大利球王辛納(Jannik Sinner)今(9)日在2024年美國網球公開賽直落3盤奪冠，不僅以23歲又23天的年紀，成為「史上最年輕」同一年囊括兩座硬地大滿貫冠軍的男子選手，他更是自1977年的維拉斯(Guillermo Vilas)後，首位單季勇奪生涯前2座大滿貫金盃的男單好手，這項紀錄連網壇3巨頭都沒辦到過。

▲23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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近期深陷禁藥風波的世界球王辛納，身心都承受了極大壓力，不過他仍在今年美網一路挺進男單決賽，最終以6比3、6比4和7比5直落3盤擊退地主希望弗里茲(Taylor Fritz)，成為首位在紐約法拉盛公園封王的義大利男子選手。

辛納迎來生涯第2座大滿貫金盃，一戰刷新多項紀錄，他以23歲又23天的年齡，榮登史上最年輕同一年囊括兩座硬地大滿貫冠軍的男單好手，今年至今戰績為55勝5敗，勝率高達91.7%，且本季只要打進決賽從未失手，從年初的澳網、鹿特丹公開賽、邁阿密大師賽、哈雷公開賽、辛辛那提大師賽到美網，連拿6座冠軍，3度在美國硬地賽事封王。

Miami

Cincinnati

US Open



Jannik Sinner captures three hard court titles in the U.S. this season! pic.twitter.com/ksh8Wy7wra — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2024

辛納還締造一項極為罕見的紀錄，連網壇3巨頭費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)和喬科維奇(Novak Djokovic)都沒辦到過，他是公開年代以來，史上第3位單季包辦生涯前2座大滿貫冠軍的男子選手，前2位分別為1974年的美國康納斯(Jimmy Connors)、1977年的阿根廷維拉斯。

另外，辛納也是2017年以來第1位贏得美網冠軍的男單世界第1選手，他坦言拿下這一冠是一種解脫，「我很高興能把這個獎盃帶回家，我曾在這裡經歷了非常艱難的失利，對艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)錯失賽點，去年是輸給茲維列夫(Alexander Zverev)。我一直知道這個球場非常適合我，我只是試圖繼續前進和改進。」

辛納賽後也發文感謝紐約球迷，「在這裡贏得我的第2座大滿貫冠軍非常特別，經歷了精彩的兩周。感謝所有的支持，這對我來說意義重大。我熱愛這項運動，它對我意義非凡。現在是時候和我的團隊和家人一起享受這個時刻，然後我們將在年底前繼續努力。努力永不停歇，我們繼續前進。」