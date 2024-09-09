運動雲

>

3巨頭都辦不到！球王辛納美網奪冠締47年罕見紀錄　勝率破9成

記者游郁香／綜合報導

義大利球王辛納(Jannik Sinner)今(9)日在2024年美國網球公開賽直落3盤奪冠，不僅以23歲又23天的年紀，成為「史上最年輕」同一年囊括兩座硬地大滿貫冠軍的男子選手，他更是自1977年的維拉斯(Guillermo Vilas)後，首位單季勇奪生涯前2座大滿貫金盃的男單好手，這項紀錄連網壇3巨頭都沒辦到過。

▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期深陷禁藥風波的世界球王辛納，身心都承受了極大壓力，不過他仍在今年美網一路挺進男單決賽，最終以6比3、6比4和7比5直落3盤擊退地主希望弗里茲(Taylor Fritz)，成為首位在紐約法拉盛公園封王的義大利男子選手。

辛納迎來生涯第2座大滿貫金盃，一戰刷新多項紀錄，他以23歲又23天的年齡，榮登史上最年輕同一年囊括兩座硬地大滿貫冠軍的男單好手，今年至今戰績為55勝5敗，勝率高達91.7%，且本季只要打進決賽從未失手，從年初的澳網、鹿特丹公開賽、邁阿密大師賽、哈雷公開賽、辛辛那提大師賽到美網，連拿6座冠軍，3度在美國硬地賽事封王。

辛納還締造一項極為罕見的紀錄，連網壇3巨頭費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)和喬科維奇(Novak Djokovic)都沒辦到過，他是公開年代以來，史上第3位單季包辦生涯前2座大滿貫冠軍的男子選手，前2位分別為1974年的美國康納斯(Jimmy Connors)、1977年的阿根廷維拉斯。

▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

另外，辛納也是2017年以來第1位贏得美網冠軍的男單世界第1選手，他坦言拿下這一冠是一種解脫，「我很高興能把這個獎盃帶回家，我曾在這裡經歷了非常艱難的失利，對艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)錯失賽點，去年是輸給茲維列夫(Alexander Zverev)。我一直知道這個球場非常適合我，我只是試圖繼續前進和改進。」

辛納賽後也發文感謝紐約球迷，「在這裡贏得我的第2座大滿貫冠軍非常特別，經歷了精彩的兩周。感謝所有的支持，這對我來說意義重大。我熱愛這項運動，它對我意義非凡。現在是時候和我的團隊和家人一起享受這個時刻，然後我們將在年底前繼續努力。努力永不停歇，我們繼續前進。」

▲▼23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍，刷新多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美網網球辛納Jannik Sinner

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

紐約小房間重播很久　大谷翔平超遠全壘打教頭、隊友都讚嘆

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

王順和兩分砲白搭　U23中華隊3比4不敵尼加拉瓜3連敗

MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭

MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

林鉑濬火球壓制敲雙殺　U18日本四棒：高中沒遇到過這麼強投手

熱門新聞

慟！前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世　享年34歲

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

快訊／中華6比1勝日本　睽違17年U18亞青奪冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

2大谷46轟平個人新高　162安101打點破紀錄

3柯敬賢真的對日本討回來

4U18亞青個人獎、明星球員出爐！

5鄭宇宙大讚林鉑濬：振臂大吼好帥

最新新聞

1世界俱樂部龍舟錦標賽落幕　台灣隊勇奪2金1銅

2打破帕運標槍紀錄奪冠　選手2動作判失格

3鄭怡靜退簡彤娟晉澳門冠軍賽16強

4台南台語月！金曲歌王謝銘祐統一獅開唱

5

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唯一到場聲援柯文哲的藍營人士　蕭旭岑：不是要在野合作？

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

距離「羅力條款」只差1局　伍鐸興奮：在場上越久越好

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366