3巨頭都辦不到！球王辛納美網奪冠締47年罕見紀錄　勝率破9成

記者游郁香/綜合報導

義大利球王辛納(Jannik Sinner)今(9)日在2024年美國網球公開賽直落3盤奪冠,不僅以23歲又23天的年紀,成為「史上最年輕」同一年囊括兩座硬地大滿貫冠軍的男子選手,他更是自1977年的維拉斯(Guillermo Vilas)後,首位單季勇奪生涯前2座大滿貫金盃的男單好手,這項紀錄連網壇3巨頭都沒辦到過。

▲23歲球王辛納贏得2024年美網冠軍,刷新多項紀錄。(圖/達志影像/美聯社,下同)

近期深陷禁藥風波的世界球王辛納,身心都承受了極大壓力,不過他仍在今年美網一路挺進男單決賽,最終以6比3、6比4和7比5直落3盤擊退地主希望弗里茲(Taylor Fritz),成為首位在紐約法拉盛公園封王的義大利男子選手。

辛納迎來生涯第2座大滿貫金盃,一戰刷新多項紀錄,他以23歲又23天的年齡,榮登史上最年輕同一年囊括兩座硬地大滿貫冠軍的男單好手,今年至今戰績為55勝5敗,勝率高達91.7%,且本季只要打進決賽從未失手,從年初的澳網、鹿特丹公開賽、邁阿密大師賽、哈雷公開賽、辛辛那提大師賽到美網,連拿6座冠軍,3度在美國硬地賽事封王。

Miami

Cincinnati

US Open



Jannik Sinner captures three hard court titles in the U.S. this season! pic.twitter.com/ksh8Wy7wra