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「50轟、50盜」倒數中！大谷翔平剖析9月挑戰

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平繼續寫歷史，9日（台灣時間）本季第46轟出爐，追平個人生涯單季最多轟，累計「46轟、46盜」。賽後再度被問及接近「50轟、50盜」的可能性時，大谷翔平說，「最後再回顧吧！」

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大谷翔平在第二打席敲出安打，打破2022年創下的160支安打生涯紀錄。第三打席則轟出全壘打，進一步提升安打數。同時，他的101打點也刷新了個人新高。

大谷翔平坦言，比起關注自身紀錄，他更專注於比賽本身，希望能增加在打擊方面的手感。談到跑壘，他表示只要有機會就會嘗試推進，即使不是盜壘，利用高飛犧牲打推進也可以，重要的是保持這種推進的意識。

回顧前一戰曾轟出界外全壘打，這次也很接近標桿，大谷翔平坦言，「昨天我以為是界內球，但這次不太確定，很開心球最終留在界內。」

去年9月因傷只打3場比賽，大谷翔平坦言，不太清楚該如何與過去做比較，但畢竟各球團9月名單會稍微擴充名單，各球隊在投手的使用方式上會有一些變化。因此，預測自己將要面對的投手可能會有些許不同，但基本上應該不會有太大的變化。

大谷翔平本季累計162支安打、101打點，都突破個人新高。他表示，「今年換了球隊，不太在意自己的數據。現在我們穩居分區第一，只想一場一場贏下去，希望盡快確定分區冠軍。我會調整好狀態，為明天的比賽做準備。」

關鍵字： 大谷翔平MLB本季紀錄打擊成績運動

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