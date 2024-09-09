「50轟、50盜」倒數中！大谷翔平剖析9月挑戰

Shohei Ohtani homered yet again. He destroyed this one.



It was an unbelievable 116.7 mph off the bat and went 450 feet.



He's now the first player in Major League Baseball history to have 46 home runs and 46 stolen bases in the same season.



The Dodgers lead 2-0. pic.twitter.com/A5xKnIkkWM — Noah Camras (@noahcamras) September 8, 2024

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平繼續寫歷史，9日（台灣時間）本季第46轟出爐，追平個人生涯單季最多轟，累計「46轟、46盜」。賽後再度被問及接近「50轟、50盜」的可能性時，大谷翔平說，「最後再回顧吧！」

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大谷翔平在第二打席敲出安打，打破2022年創下的160支安打生涯紀錄。第三打席則轟出全壘打，進一步提升安打數。同時，他的101打點也刷新了個人新高。

大谷翔平坦言，比起關注自身紀錄，他更專注於比賽本身，希望能增加在打擊方面的手感。談到跑壘，他表示只要有機會就會嘗試推進，即使不是盜壘，利用高飛犧牲打推進也可以，重要的是保持這種推進的意識。

回顧前一戰曾轟出界外全壘打，這次也很接近標桿，大谷翔平坦言，「昨天我以為是界內球，但這次不太確定，很開心球最終留在界內。」

去年9月因傷只打3場比賽，大谷翔平坦言，不太清楚該如何與過去做比較，但畢竟各球團9月名單會稍微擴充名單，各球隊在投手的使用方式上會有一些變化。因此，預測自己將要面對的投手可能會有些許不同，但基本上應該不會有太大的變化。

大谷翔平本季累計162支安打、101打點，都突破個人新高。他表示，「今年換了球隊，不太在意自己的數據。現在我們穩居分區第一，只想一場一場贏下去，希望盡快確定分區冠軍。我會調整好狀態，為明天的比賽做準備。」