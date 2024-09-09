林鉑濬連3年U18抗韓無失分　火球男鄭宇宙惜英雄：振臂大吼好帥

▲林鉑濬、鄭宇宙合影。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青中華隊8日擊敗日本隊奪冠，MVP林鉑濬賽後成人氣王，韓國隊兩位投手丁炫瑀、金序俊先找他合照，隨後「156公里火球男」鄭宇宙也握手致意，稱讚他在投手丘振臂歡呼很帥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林鉑濬首戰抗韓後援1.2局，奪2次三振，無失分，回顧他連續3年U18抗韓表現，高一出征美國U18世界盃，對韓國中繼2局，奪3次三振，有1次保送，無失分；去年台灣主場對韓國，投1.2局，有2次保送，奪1次三振，再度無失分，連續3年對韓國防禦率保持完美的0，而且今年在對韓國時飆破生涯最速154公里。

▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

儘管成為「韓國殺手」，林鉑濬私下卻與韓國球員相當友好，去年曾對決過的李承珉、全Mireu都有保持聯絡，亞青開打前曾告訴他，本屆U18韓國隊最強投手是鄭宇宙。中華隊首戰結束後，林鉑濬與鄭宇宙就有簡單打招呼。

鄭宇宙、林鉑濬接連抗日好投，兩人英雄惜英雄，頒獎典禮結束後合影留念，也稱讚林鉑濬表現很棒，奪三振後振臂以及在投手丘振臂大吼很帥。

▲2024U18亞青韓國隊獲得季軍。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青錦標賽，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）