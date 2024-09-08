新賽季最佳球員就是溫班亞瑪！瘋狗貝：他跟詹皇、杜蘭特同類別

▲「瘋狗貝」比佛利。（圖／CFP）



記者簡名杉／綜合報導

「瘋狗貝」比佛利(Patrick Beverley)休賽季重獲自由身，但卻沒有獲得任何NBA球隊青睞，他直接在個人播客節目宣布將轉戰以色列的特拉維夫哈普爾隊，幾乎把重心放在播客的他，近期又在節目上「語出驚人」，直指新賽季聯盟最佳球員就是聖安東尼奧馬刺隊的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)！

生涯在NBA打滾12個賽季的比佛利，666場出賽、平均26.6分鐘上場時間能斬獲8.3分、4.1籃板、3.4助攻、1.1抄截，生涯三分球命中率達37.1%，並且曾入選過一次年度防守第一隊、二次年度防守第二隊，是著名的防守悍將。

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但是伴隨著年紀已經達36歲，比佛利也逐漸被球隊排除在輪替陣容之外，今年重獲自由身的他，休賽季更是沒獲得任何NBA球隊青睞，只能以一紙200萬美元(約6400萬台幣)的合約轉戰以色列球隊特拉維夫哈普爾。

然而比佛利現在的重心似乎已經不在球場，更多的是在他的個人播客，先前曾一度拒絕沒有訂閱他播客頻道的記者訪問，日前在自己的播客節目聊到新賽季聯盟的最佳球員時，他更是語出驚人，直言溫班亞瑪就是新賽季全聯盟的最佳球員。

▲「法國怪物」馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

「你甚至無法拿別人跟他做比較，他是新賽季全聯盟中最好的球員，他雖然是中鋒，卻有優異的三分球、運球能力，場上的位置根本沒辦法限制他，那個類別的球員只有他、杜蘭特(Kevin Durant)跟「詹皇」詹姆斯(LeBron James)！」比佛利說。

