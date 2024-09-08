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快訊／江庭毅選球眼滿壘保送！　中華6局上4比1日本

▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青8日冠軍戰中華隊與日本隊交手，吸引2341人進場，中華隊3局上靠柯敬賢長打發揮扳平比數，曾偉喆敲高飛犧牲打進帳超前分，林鉑濬3局下登板化解一、三壘危機，柯敬賢5局上敲出高飛犧牲打添加保險分，6局上滿壘江庭毅選保送，拉開至4比1。

▲▼ 2024U18亞青陽念希。（圖／記者李毓康攝）

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▲2024U18亞青陽念希。（圖／記者李毓康攝）

中華隊1局上兩出局後，柯敬賢選到保送，下一棒曾偉喆擊出右外野飛球，留下殘壘。1局下遭到濱本遙大擊出穿越二、游安打，並馬上啟動兩次盜壘攻佔三壘，陽念希製造滾地球取得兩出局，遭到石塚裕惺安打失1分，回穩三振高山裕次郎止血。

中華隊2局上進攻，由曾冠傑敲出團隊首安，全紹凱觸擊失敗，張趙紘選到保送，江庭毅遭到三振，黃天賜擊出內野高飛球，留下殘壘。

陽念希2局下先製造飛球取得1出局，熊谷俊乃介掃出安打，隨後再以滾地球雙殺化解危機。

中華隊3局上進攻，劉承佑挨觸身球保送，曾聖安執行短打推進，柯敬賢掃出三壘安打，撲向三壘時受傷趴倒在地，經防護員觀察後，自行回到休息室無大礙，同時天母球場突然下雨，因雨比賽暫停。

▲▼ 2024U18亞青柯敬賢 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2024U18亞青柯敬賢 。（圖／記者李毓康攝）

雨勢迅速減緩，比賽暫停不到10分鐘就恢復開打，柯敬賢也回到三壘，曾偉喆高飛犧牲打超前為2比1。日本先發今朝丸裕喜保送曾冠傑後退場，左投櫻井椿稀登板，發動牽制阻擋中華隊攻勢。

3局下陽念希讓花田悠月擊出三壘滾地球，曾冠傑在雨中上演精彩守備，隨後又比賽二度因雨暫停，只中斷約10分鐘。陽念希重回投手丘飆三振，但又被濱本遙大敲出安打，德丸快晴掃安打攻佔一、三壘。

此時中華隊換投，林鉑濬接替陽念希，150公里以上速球連發後，以變速球吊中石塚裕惺，奪三振化解危機。櫻井椿稀4局上讓中華隊3上3下。

4局下林鉑濬雖然投出保送，不過隨後讓對方短打失敗，又以飛球守成，4局結束以2比1領先。

中華隊5局上進攻，黃天賜安打開路，劉承佑執行短打，曾聖安掃出安打，柯敬賢擊出高飛犧牲打追加1分，以3比1領先。

中華隊6局上由曾偉喆掃出安打，日本再換第三任投手高尾響，馬上投出暴投，讓曾偉喆攻佔二壘。曾冠傑選到保送，全紹凱執行短打，張趙紘獲得故意保送，江庭毅執行強迫取分但點成界外，纏鬥到滿球數，耐心選球保送擠回1分。中華隊再度採取強迫取分，但跑者遭到夾殺。

▲▼ 2024U18亞青柯敬賢 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2024U18亞青柯敬賢 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18石塚裕惺 。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18石塚裕惺 。（圖／記者李毓康攝）

中華隊先發打線如下：

1 劉承佑 左
2 曾聖安 右
3 柯敬賢 中
4 曾偉喆 指
5 曾冠傑 三
6 全紹凱 二
7 張趙紘 一
8 江庭毅 捕
9 黃天賜 游
先發投手：陽念希

日本隊先發打線如下：
1 境亮陽 右
2 濱本遙大 中
3 德丸快晴 左
4 石塚裕惺 游
5 高山裕次郎 二
6 山畑真南斗 三
7 熊谷俊乃介 捕
8 宇野真仁朗 一
9 花田悠月 指
先發投手：今朝丸裕喜

▲▼ 2024U18亞青今朝丸裕喜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2024U18亞青今朝丸裕喜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2024U18亞青今朝丸裕喜。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： U18亞青中華隊日本隊冠軍戰棒球

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