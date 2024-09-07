被法國媒體叫「魔鬼」柯瑞笑了　聽到詹皇「鼓勵」不習慣

“I watched a lot of the highlights. The French broadcasters were hilarious… ‘The devil Curry does it again.' I will not be adopting that nickname though.”



Steph Curry on the USA-France gold medal game



(via @colbertlateshow/ YT)pic.twitter.com/KzE2LHo0UV — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)至今還在回味自己在巴黎奧運金牌戰的神表現，他在「科爾伯特(Stephen Colbert)深夜秀」中透露，聽到法國轉播員叫自己「魔鬼」，這新綽號讓他忍不住笑了，他也提到前4戰陷入低潮時，聽到從身後走過的詹姆斯(LeBron James)給自己鼓勵，感覺不太習慣，畢竟兩人平時是對手。

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

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柯瑞在巴黎奧運金牌戰最後3分鐘連飆4顆致命三分，粉碎地主法國的奪金希望，不僅讓當地麥當勞崩潰，聲稱要換掉「經典咖哩」醬包至少4年，法國轉播員更以「魔鬼」來稱呼他，最近一直在看重看金牌戰「高光(精彩影片)」的柯瑞本人聽到後忍不住笑了。

柯瑞近日作客「科爾伯特深夜秀」時表示，「他們確實這樣叫了。我看了很多比賽的高光，法國的轉播真是太搞笑了。『魔鬼柯瑞又來了！』他們這樣說，不過，我不會採用這個綽號。」

▲柯瑞粉碎法國男籃奪金美夢，法國轉播員叫他「魔鬼」。（圖／達志影像／美聯社）

科爾伯特也問了大家很好奇的問題，柯瑞是如何擺脫前4戰場均7.3分、三分命中率25%的低迷手感，「你做了什麼來扭轉局面？你是不是某天晚上對著鏡子說，『嘿，老兄，你是柯瑞啊。』然後恍然大悟，『喔，對欸，我是柯瑞。』」

Steph on Lebron complementing him



“It kinda caught me off guard because I still have to get used to liking that guy cause of all of our battles” pic.twitter.com/TFnIrIKkp4 — Chef curry Parody (@baby_face_goat) September 6, 2024

對此柯瑞回應，事實上在對波多黎各的小組賽打完後，就有灣區記者問他，「你的投籃怎麼了？你會擔心嗎？」當時他樂觀表示，「不，我們在贏球。我知道投籃狀況會回來的，我知道自己的投籃即將大爆發。」沒想到就在他說完後，詹姆斯從他身後走過，用低沉的聲音附和道，「沒錯，就是這樣。」

柯瑞坦言當下自己有點措手不及，「因為我還需要去習慣，喜歡那個人，因為我們之間有過很多次對決。」

▲柯瑞、詹姆斯巴黎奧運夢幻聯手。（圖／路透）