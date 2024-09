被法國媒體叫「魔鬼」柯瑞笑了　聽到詹皇「鼓勵」不習慣

“I watched a lot of the highlights. The French broadcasters were hilarious… ‘The devil Curry does it again.' I will not be adopting that nickname though.” Steph Curry on the USA-France gold medal game (via @colbertlateshow / YT) pic.twitter.com/KzE2LHo0UV

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)至今還在回味自己在巴黎奧運金牌戰的神表現,他在「科爾伯特(Stephen Colbert)深夜秀」中透露,聽到法國轉播員叫自己「魔鬼」,這新綽號讓他忍不住笑了,他也提到前4戰陷入低潮時,聽到從身後走過的詹姆斯(LeBron James)給自己鼓勵,感覺不太習慣,畢竟兩人平時是對手。

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。(圖/達志影像/美聯社)

柯瑞在巴黎奧運金牌戰最後3分鐘連飆4顆致命三分,粉碎地主法國的奪金希望,不僅讓當地麥當勞崩潰,聲稱要換掉「經典咖哩」醬包至少4年,法國轉播員更以「魔鬼」來稱呼他,最近一直在看重看金牌戰「高光(精彩影片)」的柯瑞本人聽到後忍不住笑了。

柯瑞近日作客「科爾伯特深夜秀」時表示,「他們確實這樣叫了。我看了很多比賽的高光,法國的轉播真是太搞笑了。『魔鬼柯瑞又來了!』他們這樣說,不過,我不會採用這個綽號。」

▲柯瑞粉碎法國男籃奪金美夢,法國轉播員叫他「魔鬼」。(圖/達志影像/美聯社)

科爾伯特也問了大家很好奇的問題,柯瑞是如何擺脫前4戰場均7.3分、三分命中率25%的低迷手感,「你做了什麼來扭轉局面?你是不是某天晚上對著鏡子說,『嘿,老兄,你是柯瑞啊。』然後恍然大悟,『喔,對欸,我是柯瑞。』」

Steph on Lebron complementing him



“It kinda caught me off guard because I still have to get used to liking that guy cause of all of our battles” pic.twitter.com/TFnIrIKkp4