U18韓國10比0提前扣倒菲律賓　教頭透露三大強投備戰日本

▲朴健佑 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／台北報導

U18韓國隊6日複賽首戰菲律賓，打擊全場敲出10支安打，終場10比0提前在5局扣倒菲律賓，拿下複賽首勝。韓國隊明天對日本相當關鍵，必須全力搶勝，總教練朴啓源賽後透露投手陣容，3大強投丁炫瑀、裵璨昇以及鄭宇宙待命。

韓國隊在A組預賽2勝1敗，唯一1敗就是對中華隊。今天複賽首戰菲律賓，推出朴健佑先發，2局投球只被擊出1支安打，飆出4次三振，無失分。金蝀炫接手中繼，後援1局三上三下，全以三振解決。

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韓國隊開局由朴在賢二壘長打開啟攻勢，廉承元適時安打攻下第1分，菲律賓隨後接連失誤，加上韓國隊頻發動盜壘，以及高飛犧牲打，添得2分，朴載燁補上安打，助隊單局攻下4分。

2局下，韓國隊靠對方投手保送、暴投進佔得點圈，隨後再靠野選跑回1分。3局延續攻勢，咸首好2分打點安打，比數擴大至7比0。

金太亨4局登板持續幫助韓國封鎖對手，今年韓職選秀狀元熱門鄭宇宙，也在5局登板，連飆3K，球速最快152公里。

韓國隊5局下再灌3分，終場以10比0提前扣倒。

總教練朴啓源表示，球隊狀況越來越不錯，投手也一直都處於在很好的狀態，明天對戰日本相當關鍵，選手們今晚也會留在飯店觀看台日之戰，情蒐小組則會到場。

至於明天對日本的投手陣容，朴啓源透露，會以對台灣的2大左投丁炫瑀、裵璨昇以及強力右腕鄭宇宙應戰。

鄭宇宙今天對菲律賓之戰，是本屆U18開打以來首次出賽。朴啓源說，因為明天要對戰日本，今天就讓他稍微熱身一下，球數也控制在12球。

韓國在預賽首場敗給中華隊，朴啓源直言，在輸給台灣之後，小朋友們已經打起精神、再次振作，「接下來每一場都要好好打、好好準備。」

▲U18韓國隊獲頒鼓勵金。（圖／記者王真魚攝）

▲U18韓國總教練朴啓源 。（圖／記者王真魚攝）

