快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

▲U23中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U23世界盃6日開打，中華隊首戰韓國隊，中華隊首局靠「雙緯」劉俊緯、林佳緯長打串連以1比0領先，但3局上遭到韓國扳平、4局上韓國隊適時安打超前，7局上後援投手再掉分，中華隊局局都攻勢但缺乏適時一擊，最終以1比3落敗。

中華隊先發投手曾家輝1局上製造3上3下，劉俊緯掃二壘安打並靠滾地球推進至三壘，林佳緯掃出二壘安打先馳得點，利用高飛犧牲打攻佔三壘，何恆佑遭到三振。

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韓國隊3局上進攻，柳賢俊獲得保送，靠短打護送到二壘，金賢鐘跑出內野安打，形成一、三壘跑者，林尚宇擊出高犧牲打扳平比數。中華隊3局下劉俊緯、鄭俊瑋掃出安打，林佳緯、王念好接連遭到三振留下殘壘。

韓國隊4局上進攻，曾家輝遭到鄭大善的二壘安打及鄭安西的安打狙擊超前比數，隨後回穩飆三振解危。

中華隊4局下兩出局後，王順和擊出穿越內野防線左外野安打，韓國隊果斷換投，SSG登陸者崔現皙接替，成功阻擋中華隊攻勢。崔現皙接連壓制中華隊，5局上兩出局時，韓國又換上樂天巨人左投宋在英登板，馬上飆三振。

中華隊6局下進攻，王念好選到保送上壘，換上曾昱磬代跑，盜壘遭到阻殺，中華隊提出挑戰改判安全上壘，黃柏叡遭到三振，留下殘壘。

韓國隊7局上面對中華隊第三任投手黃仲翔，被敲安打後，跑者靠著短打、滾地球推進到三壘，這時換上王宇傑接替，遭到柳賢俊安打狙擊，再掉1分。

中華隊7局下反攻，王順和掃出安打一口氣衝向三壘，陳九登擊出滾地球、賴俊遭到三振形成兩出局，劉俊緯擊出滾地球，最終中華隊以1比3落敗。

曾家輝先發5局，被敲2安打，失2分，奪3次三振，有1次保送；運動家隊沙子宸登板製造3上3下，黃仲翔7局上投0.2局，再換王宇傑掉1分，得算在黃仲翔帳上。

中華隊全場敲6支安打，比韓國隊多2支，但攻佔得點圈後殘壘多，首棒劉俊緯2安打、1得分，鄭俊瑋、林佳緯各有1支安打，王順和單場2安打。

