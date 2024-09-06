現身觀戰男友美式足球開幕戰　泰勒絲用行動駁斥「戀愛造假」流言

▲泰勒絲（Taylor Swift）與凱爾西（Travis Kelce）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）今天（台灣時間6日）早上現身堪薩斯酋長隊主場觀戰酋長與烏鴉隊的賽季開幕戰。泰勒絲在觀眾席上幫男友、酋長主力邊鋒凱爾西（Travis Kelce）加油，用行動駁斥日前「戀愛造假」的流言。

Taylor Swift has arrived at the Chiefs vs. Ravens game. https://t.co/KQIVzlBEDq pic.twitter.com/ElVsQawpHI [廣告]請繼續往下閱讀... September 5, 2024

泰勒絲在賽前約90分鐘到達現場，她身穿短版牛仔上衣和牛仔褲以及紅色及膝高跟靴。泰勒斯和近80000名球迷一同等待開球。

泰勒絲上賽季也多次觀戰酋長隊比賽，其中包括在內華達州拉斯維加斯舉行的第58屆超級盃以及對陣紐約噴射機隊的客場比賽。上賽季泰勒絲觀戰的比賽中，酋長隊的戰績為10勝3敗。

Taylor Swift with Travis Kelce’s dad at Arrowhead Stadium. pic.twitter.com/1CblQgexNB — Taylor Swift Charts (@chartstswift) September 6, 2024

而泰勒絲今天到現場用行動支持男友，也讓日前他們「戀愛造假」的流言不攻自破，網上傳的分手合約也遭到凱爾西的公關公司澄清是造假的，並表示會硬起來採取法律行動，找出造謠者的源頭，泰勒絲方面則沒有任何回應。