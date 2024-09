現身觀戰男友美式足球開幕戰　泰勒絲用行動駁斥「戀愛造假」流言

▲泰勒絲(Taylor Swift)與凱爾西(Travis Kelce)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美國流行天后泰勒絲(Taylor Swift)今天(台灣時間6日)早上現身堪薩斯酋長隊主場觀戰酋長與烏鴉隊的賽季開幕戰。泰勒絲在觀眾席上幫男友、酋長主力邊鋒凱爾西(Travis Kelce)加油,用行動駁斥日前「戀愛造假」的流言。

Taylor Swift has arrived at the Chiefs vs. Ravens game. https://t.co/KQIVzlBEDq pic.twitter.com/ElVsQawpHI