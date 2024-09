四盤擊退梅迪維夫　球王辛納晉級美網四強

▲義大利球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單8強賽,近期陷入禁藥風暴的義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)熬過2小時39分鐘的四盤考驗,成功以6比2、1比6、6比1、6比4擊敗2021年美網冠軍、五號種子梅迪維夫(Daniil Medvedev)。辛納晉級本賽季第三次大滿貫4強,屆時對手將是「新英國希望」德雷珀(Jack Draper)。

辛納為今年澳網新科冠軍,本賽季在大滿貫賽事取得21勝排名第一,生涯已經在四大滿貫賽事中都有晉級4強的紀錄,在1990年至2000年出生的球員只有辛納達成這一成就,除此之外他也是公開賽年代第一位獲得這項成就的義大利男子球員。

首盤率先贏得前三局的辛納在盤中牢牢鞏固雙破發的領先優勢,把握住梅迪維夫在第一盤就出現高達15次非受迫性失誤的影響,以6比2取得1比0領先。

次盤梅迪維夫重振旗鼓,適應辛納的強力對抽,並在二發回球時打的更加積極,梅迪維夫連贏五局,6比1拿下第二盤;然而風水輪流傳,第三盤辛納再次完成雙破發,以6比1奪下第三盤,取得總盤數2比1領先。

This point gets Seal on his feet!



Jannik Sinner with precision in the third set. pic.twitter.com/Kn1vtxlahj — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2024

第四盤辛納在2比3落後時冷靜的化解兩個破發點,隨後他在關鍵第7局完成關鍵破發,並在自己的發球局中把握住第二個賽末點,順利挺進4強。

Welcome to your first US Open semifinal, Jannik Sinner! pic.twitter.com/5B2n1FiWKc — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2024

「這場比賽非常艱難,我們對彼此了解的很清楚」,賽後辛納表示,他在比賽中出現了38次非受迫性失誤,而梅迪維夫則產生了57次。「我們今年在澳洲打過一次,然後在倫敦又碰面,我們知道這場比賽會非常激烈,前兩盤有點奇怪,因為誰先破發誰就開始掌控比賽」。

辛納說,「我們努力工作來提升這方面的技術,我知道我可以在網前的表現上有很大的提升」,他最後表示,「我嘗試過幾次發球上網,試圖變化一些戰術,我對今天的表現非常滿意,看看我能如何應對接下來的對手」。