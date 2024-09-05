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四盤擊退梅迪維夫　球王辛納晉級美網四強

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單8強賽，近期陷入禁藥風暴的義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）熬過2小時39分鐘的四盤考驗，成功以6比2、1比6、6比1、6比4擊敗2021年美網冠軍、五號種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）。辛納晉級本賽季第三次大滿貫4強，屆時對手將是「新英國希望」德雷珀（Jack Draper）。

辛納為今年澳網新科冠軍，本賽季在大滿貫賽事取得21勝排名第一，生涯已經在四大滿貫賽事中都有晉級4強的紀錄，在1990年至2000年出生的球員只有辛納達成這一成就，除此之外他也是公開賽年代第一位獲得這項成就的義大利男子球員。

首盤率先贏得前三局的辛納在盤中牢牢鞏固雙破發的領先優勢，把握住梅迪維夫在第一盤就出現高達15次非受迫性失誤的影響，以6比2取得1比0領先。

次盤梅迪維夫重振旗鼓，適應辛納的強力對抽，並在二發回球時打的更加積極，梅迪維夫連贏五局，6比1拿下第二盤；然而風水輪流傳，第三盤辛納再次完成雙破發，以6比1奪下第三盤，取得總盤數2比1領先。

第四盤辛納在2比3落後時冷靜的化解兩個破發點，隨後他在關鍵第7局完成關鍵破發，並在自己的發球局中把握住第二個賽末點，順利挺進4強。

「這場比賽非常艱難，我們對彼此了解的很清楚」，賽後辛納表示，他在比賽中出現了38次非受迫性失誤，而梅迪維夫則產生了57次。「我們今年在澳洲打過一次，然後在倫敦又碰面，我們知道這場比賽會非常激烈，前兩盤有點奇怪，因為誰先破發誰就開始掌控比賽」。

辛納說，「我們努力工作來提升這方面的技術，我知道我可以在網前的表現上有很大的提升」，他最後表示，「我嘗試過幾次發球上網，試圖變化一些戰術，我對今天的表現非常滿意，看看我能如何應對接下來的對手」。

關鍵字： ATP美網辛納梅迪維夫

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