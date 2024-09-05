楊恩爆料布萊恩反感林書豪　提格同意並曝光原因

▲布萊恩（Kobe Bryant）與林書豪。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

前亞特蘭大老鷹明星球員提格（Jeff Teague）近日邀請以「黑人問號」迷因著名的前湖人隊球員楊恩（Nick Young）上自己的播客節目，兩人閒聊中再度談到湖人已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與林書豪之間的關係，引發熱議。

楊恩曾效力洛杉磯湖人隊4個賽季，他首先提到當初加盟湖人時的感受，「布萊恩是很嚴厲的人，他有時不願和我們一起練，會大聲斥責我們並說出每個人的弱點，因此當他離開球場，所有人都會鬆一口氣。」

楊恩隨後回憶道，「布萊恩雖對所有人都很嚴格，但對林書豪特別嚴格並且不友善。提格同意他的說法，並補充道2014年布萊恩叫球隊高層簽下自己，但礙於洛杉磯稅金太高，因此他拒絕湖人報價，選擇留在老鷹；湖人最後無奈發動交易簽來林書豪。

提格接著透露，布萊恩曾在比賽中對上提克時指著林書豪說，「你把我留在這裡對他，你害怕了嗎？」

而為何布萊恩與林書豪關係如此糟糕，楊恩則解釋是因為林書豪初來乍到時就想當湖人隊領袖，這一點讓布萊恩相當不是滋味，「有次球隊練習時，林書豪把全員召集到球場中間說了一些，例如（我們在場上應該怎樣、不可以怎樣），接著布萊恩就吐槽了幾句，之後就再也沒理過林書豪了」，楊恩最後說道，提格也同意這點。