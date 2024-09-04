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巴多薩美網8強止步　踏上球場就感覺很奇怪：我完全是一場災難

▲西班牙名將巴多薩（Paula Badosa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙名將巴多薩（Paula Badosa）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網8強，西班牙名將巴多薩（Paula Badosa）以2比6、5比7不敵地主好手納瓦羅（Emma Navarro），本屆美網之旅止步於此，巴多薩賽後也直言不諱，表示自己「完全是一場災難」。

歷經生涯起起伏伏後，巴多薩今年迎來一個復甦的夏天，她在華盛頓花旗公開賽贏得了冠軍，並在三年多以來首次闖進大滿貫8強，但無奈巴多薩在8強戰中第二盤以5比1領先的情況下被納瓦羅連奪6局，遭到淘汰。

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「我對自己今天的表現感到非常失望，」巴多薩失望地說，「我認為她打得非常好，她很好地控制了局勢，而我完全是一場災難」。

巴多薩提到，今天熱身過程中很順利，但在職業生涯第一次走進亞瑟艾許體育場時，她感到不知所措，即使在第二盤中自己建立5比1的領先優勢，她仍認為自己已經退出比賽了。

「我剛踏上球場，就感覺很奇怪，」巴多薩提及，「我對自己感到驚訝，這對我來說更重要，看到自己有時如此接近（指當時5比1領先），如此遙遠，但同時又如此接近你的思想，很難停留在當下，我想我的思想無所不在」。

巴多薩說，「這是我一直在努力的事情，而且我已經取得了很大的進步，但這也在我的職業生涯中對我造成了很大的傷害，有時我非常想要它並提前思考它，有時我甚至無法專注於它，我認為今天就是這樣的時刻」。

去年夏天，巴多薩還在因為背部應力性骨折中嘗試恢復。今年春天，巴多薩的排名在80名之外，但在接受成功的治療後，巴多薩東山再起，闖進溫布頓16強、贏得花旗公開賽冠軍並首次進入美網8強，巴多薩將在周一的即時排名中重返世界前20。

「對我來說，讓我成為今天的樣子的是，這是一個大滿貫，」她說，「而你的夢想永遠是進入大滿貫的最後幾輪，我不知道如何該如何最的處理這種表現，但我仍為自己感到自豪」。 

關鍵字： WTA美網巴多薩納瓦羅

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