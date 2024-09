巴多薩美網8強止步　踏上球場就感覺很奇怪：我完全是一場災難

▲西班牙名將巴多薩(Paula Badosa)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網8強,西班牙名將巴多薩(Paula Badosa)以2比6、5比7不敵地主好手納瓦羅(Emma Navarro),本屆美網之旅止步於此,巴多薩賽後也直言不諱,表示自己「完全是一場災難」。

歷經生涯起起伏伏後,巴多薩今年迎來一個復甦的夏天,她在華盛頓花旗公開賽贏得了冠軍,並在三年多以來首次闖進大滿貫8強,但無奈巴多薩在8強戰中第二盤以5比1領先的情況下被納瓦羅連奪6局,遭到淘汰。

Emma Navarro defeats Paula Badosa 6-2, 7-5 from 1-5 down in the second set.



Lost 5 points in the last 6 games. Unreal stuff.



What a season for Navarro. Incredible pic.twitter.com/RlQnBU0QoL