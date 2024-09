湖人有動作了！簽下25歲控衛　他曾祭出「奇葩防守」對付詹皇

▲湖人以「Exhibit 10」合約簽下25歲控衛古德溫 。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

湖人今夏在自由市場「靜悄悄」,沒有進行任何重大補強,根據NBA名記者海恩斯(Chris Haynes)的消息,洛城今(4)日以「Exhibit 10」合約簽下25歲控衛古德溫(Jordan Goodwin),持續填補訓練營名單。古德溫上季先後效力太陽和灰熊,他曾對洛城天王詹姆斯(LeBron James)祭出「奇葩」的防守方式。

湖人這個休賽季追求4冠神射湯普森(Klay Thompson)、長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)等球星全部失利,名單上唯一的變動是用今年選進的新秀柯奈特(Dalton Knecht)與「詹皇之子」布朗尼(Bronny James),取代離隊的普林斯(Taurean Prince)和汀威迪(Spencer Dinwiddie)。

在進行重大補強之前,湖人專注於填補新賽季的訓練營名單,陸續以「Exhibit 10」合約網羅23歲後衛奧利瓦里(Quincy Olivari)、7呎長人凱利(Kylor Kelley),最新簽下的是擁有3年NBA資歷的控衛古德溫,他上季先後披太陽與灰熊戰袍,替曼菲斯先發了12場,場均能貢獻10分、8籃板、4.5助攻和1.5抄截。

古德溫生涯平均命中率40.5%、三分命中率30.8%,投籃並不是他的強項,不過他在爭搶籃板上非常積極,防守表現明顯優於進攻。值得一提的是,去年10月的熱身賽,他代表太陽出戰湖人,為了守住天王詹姆斯,他直接將手掌貼到詹皇臉上,手指還戳到洛城一哥的眼睛,奇葩的防守方式讓眾人看傻。

