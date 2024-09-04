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湖人有動作了！簽下25歲控衛　他曾祭出「奇葩防守」對付詹皇

▲▼湖人以「Exhibit 10」合約簽下25歲控衛古德溫 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人以「Exhibit 10」合約簽下25歲控衛古德溫 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏在自由市場「靜悄悄」，沒有進行任何重大補強，根據NBA名記者海恩斯(Chris Haynes)的消息，洛城今(4)日以「Exhibit 10」合約簽下25歲控衛古德溫(Jordan Goodwin)，持續填補訓練營名單。古德溫上季先後效力太陽和灰熊，他曾對洛城天王詹姆斯(LeBron James)祭出「奇葩」的防守方式。

湖人這個休賽季追求4冠神射湯普森(Klay Thompson)、長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)等球星全部失利，名單上唯一的變動是用今年選進的新秀柯奈特(Dalton Knecht)與「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)，取代離隊的普林斯(Taurean Prince)和汀威迪(Spencer Dinwiddie)。

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▲▼湖人以「Exhibit 10」合約簽下25歲控衛古德溫 。（圖／達志影像／美聯社）

在進行重大補強之前，湖人專注於填補新賽季的訓練營名單，陸續以「Exhibit 10」合約網羅23歲後衛奧利瓦里(Quincy Olivari)、7呎長人凱利(Kylor Kelley)，最新簽下的是擁有3年NBA資歷的控衛古德溫，他上季先後披太陽與灰熊戰袍，替曼菲斯先發了12場，場均能貢獻10分、8籃板、4.5助攻和1.5抄截。

▲▼湖人以「Exhibit 10」合約簽下25歲控衛古德溫 。（圖／達志影像／美聯社）

古德溫生涯平均命中率40.5%、三分命中率30.8%，投籃並不是他的強項，不過他在爭搶籃板上非常積極，防守表現明顯優於進攻。值得一提的是，去年10月的熱身賽，他代表太陽出戰湖人，為了守住天王詹姆斯，他直接將手掌貼到詹皇臉上，手指還戳到洛城一哥的眼睛，奇葩的防守方式讓眾人看傻。

「Exhibit 10」合約為非保障、訓練營類型合約，這類型的球員將獲邀參加NBA季前訓練營、熱身賽，有機會擠進15人開季名單，球隊必須在例行賽開打之前，決定是否將該名球員放進開季名單，還是揮棄後下放旗下G聯盟隊伍。

關鍵字： NBA湖人古德溫Jordan Goodwin

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