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德保拉領軍兄弟6連勝！7分大局8比1擊敗台鋼

▲▼ 德保拉、宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

▲ 德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟、台鋼雄鷹於台東交手，兄弟前5局遭到台鋼先發投手郭俞延壓制，僅攻下1分，5局趁對方換投攻下7分大局，終場以8比1大勝台鋼。德保拉5.2局好投僅失1分，奪單場MVP。

郭俞延為台鋼2023年第9輪指名國立體大右投，今年4月17日迎來中職生涯初登板，當時是以中繼身份上場，初登場遭到震撼教育，面對6人次僅解決1人，失掉5分責失，防禦率高達135.00。

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今天對戰中信兄弟，郭俞延迎來生涯首次先發，投滿5局共用74球，其中45球為好球，被擊出5支安打，另有1次保送與3次三振，僅失1分。這1分來自兄弟外野手宋晟睿的積極跑壘，他在4局擊出安打後連續盜上二壘、三壘，最後靠陳子豪的高飛犧牲打跑回本壘，為球隊打破僵局。

兄弟推出德保拉先發，台鋼在4局靠張肇元安打追平比數。

台鋼6局換投許育銘，沒想到這一換讓兄弟開啟一波猛攻，11人次輪番上陣，攻勢從宋晟睿選到保送開始，陳子豪、許基宏串連安打，攻下超前分，詹子賢高飛犧牲打，添得保險分，岳東華、高宇杰接連安打，追加3分。棒次回到宋晟睿，這次他擊出2分打點安打，助兄弟單局灌進7分奠定勝基。

德保拉先發5.2局被敲5支安打，僅1次四壞球保送，有6次三振，失掉1分，取得個人8連勝，也幫助兄弟拿下近期6連勝，穩固下半季及全年第一的位置。

▲▼ 德保拉、宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

▲宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

▲郭俞延 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲郭俞延 。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 兄弟台鋼中職棒球MVP德保拉

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