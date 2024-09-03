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U18台韓4投150公里速球大車拚　羅健銘：重視科學化的成果

▲▼2024U18亞青中華隊陳睦衡 。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青中華隊陳睦衡 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青中華隊首戰以1比0險勝韓國，雙方合計4名投手都有150公里以上的速球實力，精彩的投手戰讓球迷看得過癮，中華隊陳睦衡飆速152公里，林鉑濬飆速154公里，雙雙突破個人最佳球速，韓國兩任左投丁炫瑀、裵璨昇都飆速超過150公里。

中華隊投手教練羅健銘表示，「台、日、韓近年來球速快的投手越來越多，日本隊有一兩位，韓國這次來4至5位都達到150公里，不過聽說還有其他投手沒來，總共約有10位都有可能。」

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▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

韓國日前在6月曾舉辦過高中、大學明星對抗賽，當時就有14位投手超過150公里，其中5位來台參加U18亞青。羅健銘說，「可惜林維恩、黃仲翔、張峻瑋超齡不能打，不然台灣本屆高三生球速達150公里投手也很多。」

不過羅健銘也提及一項隱憂，「現在各國重視科學化訓練、重訓，大家一直追求球速，但如果球員身體素質沒有提升的話，也很容易受傷。而且球速快之餘，控球也很重要，不見得球速快的投手控球都會很好。」

羅健銘指出，對丁炫瑀的研究比較多，他主要以外角球路較多，有提醒左打往內站一點，柯敬賢3局沒有把握機會比較可惜，是有掌握到他的外角球，但用拉的，如果他以反方向攻擊會有比較好的效果。至於裵璨昇球路較單調，直球、滑球不錯，變速球控制比較差一些，中華隊打者打得比較謹慎一點，不然應該有機會突破。

▲▼2024U18亞青韓國隊丁炫瑀。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青韓國隊丁炫瑀。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18亞青裵璨昇。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青裵璨昇。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： U18亞青中華隊投手速球韓國

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