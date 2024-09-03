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林鉑濬連3年U18「韓國專武」飆生涯最速154　想認識韓國156火球男

▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024U18亞青林鉑濬。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18中華隊2日在本屆亞青首戰以1比0擊敗韓國，林鉑濬後援1.2局，未被敲出安打，無失分守住勝利，連3年入選U18中華隊的他已經連續3年對韓國登板，堪稱「韓國專武」，而且突破個人生涯最佳球速。

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林鉑濬表示，「今年看情蒐時，認為韓國投手群實力很好，打擊是中上等級，有特別注意某幾位腳程快或擅長長打的打者。」實際登板後，對第四棒朴俊淳印象最深，他說，「他的腳程真的很快，且第四棒有長打實力。」前一戰7局上對決，朴俊淳是首名打者，林鉑濬讓他敲出內野飛球。

後援登板享受氣氛，林鉑濬說，「心想終於輪到我了！不過因為太亢奮，身體比較僵硬，變化球有點失投形成暴投，7局上就告訴自己身體放軟一點，結果教練都配直球，只好全力催球速，飆速154公里已經是生涯最快，153公里卡關很久，所以很開心。」陳睦衡自責留跑者在場上交給林鉑濬一直說抱歉，不過林鉑濬認為「拆彈」就是自己該做的任務。

韓國隊陣中王牌還有最快球速156公里的鄭宇宙，首戰對中華隊未登板，不過他也被評為選秀狀元熱門，林鉑濬表示，「很想認識鄭宇宙，之前去年認識的韓國球員李承珉跟我聊到他，他真的很強，從影片看到他的變化球也很犀利，是一名強力右投，實力真的是很TOP的，預測他應該會是韓職狀元。」

關鍵字： 亞青林鉑濬中華隊韓國棒球

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