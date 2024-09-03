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亞當斯29歲生日轟！連5場開轟平隊史、單季13支三分砲平大聯盟

實習記者李立祥／綜合報導

釀酒人主戰游擊亞當斯（Willy Adames）今天（3日）過29歲生日，他也在本場面對紅雀的比賽中，首局就從投手帕蘭特（Andre Pallante）手中擊出3分砲，連5場開轟追平隊史紀錄，單季13支3分砲也追平大聯盟紀錄。

當日壽星亞當斯首局就擊出本季第29轟，達成連5場比賽開轟壯舉，與伯尼茲（Jeromy Burnitz）和譚姆斯（Eric Thames）並列為釀酒人隊史紀錄保持者。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，連5場比賽開轟的遊擊手也極為罕見，僅有「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、席格（Corey Seager）和透納（Trea Turner）達成。

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另外，這支全壘打也是亞當斯本季第13支3分砲，追平傳奇名將小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的紀錄，索沙（Sammy Sosa）、馬提尼茲（Tino Martinez），以及坎帕內拉（Roy Campanella）都是單季12支3分砲。

對此亞當斯表示，「這是一種榮譽，能與這樣一位傳奇和偶像並列，真是令人難以置信。」釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）則開玩笑表示，「如果亞當斯本季在壘上有2名跑者時沒有開轟，才令人感到震驚。」

亞當斯本季打擊三圍0.255／0.338／0.474，攻擊指數0.812，附帶29轟、99分打點，目前在遊擊位置「全勤出賽」，釀酒人還剩下24場例行賽，如果他能繼續擔任先發，那他將成為釀酒人隊史第5位單季全勤的球員。

▲釀酒人游擊亞當斯（Willy Adames）連5場開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人游擊亞當斯（Willy Adames）連5場開轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球釀酒人亞當斯生日

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