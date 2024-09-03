梅迪維夫輕鬆晉級美網8強　下戰可能對決球王辛納

▲梅迪維夫（Daniil Medvedev）殺進美網8強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

前美網冠軍梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天（3日）憑藉著穩定發揮和強勢的底線回球，以6比0、6比1、6比3輕鬆擊敗葡萄牙選手波黑斯（Nuno Borges），順利晉級美網8強。

相比2人先前在澳網的對戰，本場波黑斯明顯狀態不佳，出現多達10次雙發失誤和51次非受迫性失誤，讓梅迪維夫輕鬆掌握比賽節奏，梅迪維夫表示波黑斯的狀態不如澳網時期，並指出雙發失誤的問題可能與球的狀況有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下一戰梅迪維夫可能面對頭號種子，同時也是現今球王辛納（Jannik Sinner），或是地主好手保羅（Tommy Paul），這場對決將成為下一輪的焦點。梅迪維夫也對這2位選手表示，「保羅今年的表現非常驚人，至於辛納，我們之前有過一些非常精彩的對決，如果我和他對打，對我們來說都是一場體力戰。」

關於其他男單賽事，英國好手德雷珀（Jack Draper）以6比3、6比1、6比2擊敗捷克選手馬哈奇（Tomas Machac），首度打進大滿貫8強，也成為莫瑞（Andy Murray）以來，首位打進美網男單8強的英國選手。

德雷珀在賽後談到他對莫瑞的崇敬，「我很想念莫瑞，他有著輝煌的職業生涯，他真的是網球運動的偶像。我想念他在休息室裡的樣子，想念他的臭鞋和臭衣服。」