陳睦衡扮抗韓英雄破生涯最速152　盼投出旅外身價

▲▼2024U18亞青中華隊陳睦衡 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青抗韓英雄陳睦衡先發飆7K，還飆出生涯最速152公里，對自身表現滿意，盼能對旅外發展有幫助。

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陳睦衡用了81球，包含55顆好球，主投5.1局，被敲2安打，奪7次三振，有2次保送，無失分拿下勝投。談到首局生涯最速152公里，陳睦衡笑言，「我很誠實，每一顆球速都有看，滿開心的也不意外，大比賽球速會增加。」

中華隊首局被攻佔一、二壘，守備發生失誤，也有補位的隱形失誤，陳睦衡成功守住。他坦言，「首局比較緊張，全催球速沒有保留體力，守備有失誤又忘記補位。把基本能力拿出來，就會有好結果，把位置丟好就三振。」

陳睦衡從2局至5局上演12上12下，5局上保送後還上演牽制出局。他透露，「有暗號，剛好瞄到跑者站直直的，就直接丟。」6局上才被敲單場第2支安打，他坦言，「體力稍微掉下來，第一局催太多，那局有幾顆丟不準比較綁手綁腳，被打安打是因為太想三振。」

陳睦衡6局留下一壘有跑者危機，交給林鉑濬順利守住，陳睦衡坦言，「沒有留乾淨的局面給他，有點不好意思，我在穀保家商投過後援，知道他的心情，但也很相信他，抓到1出局，我就知道OK了。」

對此戰表現滿意，但認為還可以更好。以旅外為目標的陳睦衡，在不少球探前演出好表現，他說，「應該是對旅外有幫助，長局數跟球速都有達成，可惜浪費多球，否則可以拉長局數。」