感覺大家身體軟軟的！劉丞勳亞大籃首戰砍全場最高分：有繃住心態

▲亞大籃中華隊劉丞勳。（圖／大專體總提供）

記者簡名杉／台北報導

健行科大主力前鋒劉丞勳今年入選2024亞洲大學男籃錦標賽中華男籃，雖然加入以政大雄鷹為班底的球隊，但他發揮不俗，不但跨聯盟賽事就奪下全隊得分王，今(2)日的亞大籃首戰更是狂砍7記三分彈、斬獲全場最高27分，率隊以113比66海扁印度，他坦言首戰全隊感覺身體軟軟的，但自己有繃住心態，也希望球隊能趕快調整、應對。

劉丞勳說，結束跨聯盟賽事後，昨天全隊休息一天，來迎接今天的亞大籃首戰，但感覺大家休息完之後，今天全隊「身體軟軟的」，希望經過明天的休息之後，能夠趕快調整、應對，來面對下一戰對手、球風較快的韓國隊。

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雖然認為全隊還沒進入狀況，但劉丞勳自己卻能有出色發揮，他坦言自己有繃住心態，「我覺得大家心態都很緊，只是我繃得更緊！」關於自己在亞大籃中華隊的角色定位，他表示只專注於做好自己的事，並不強求得分，直言，「不要管教練是誰，不管進入哪支球隊，就是要自己去融入球隊體系，而不是要體系來融入你！」

對於剛結束的跨聯盟邀請賽，劉丞勳認為，跨聯盟有助於全隊培養默契，他指出，球隊在跨聯盟開打前只一起訓練一週左右，剛開始對彼此都很陌生，經過跨聯盟之後慢慢培養出默契，開始知道隊友下一步要做什麼，對於默契有很大幫助。

他還笑說，因為跨聯盟跟職業球員交手，身體的碰撞強度相對來說比起以往大學賽場高出許多，所以在比賽中有不少跌在地上的動作，坦言自己的屁股現在還有點「痛痛的」。

