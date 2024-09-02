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中華亞大籃首戰血洗印度！陳子威盼內線發揮把冠軍留台灣

▲亞大籃中華隊總教練陳子威、劉丞勳。（圖／大專體總提供）

▲亞大籃中華隊總教練陳子威。（圖／大專體總提供）

記者簡名杉／台北報導

2024亞洲大學男籃錦標賽今(2)日展開，由政治大學班底組成的中華隊首戰以113比66、47分之差血洗印度，雖然拿下首勝，不過中華隊總教練陳子威賽後坦言球隊目前還沒正式進到競技狀態，期盼善用禁區優勢，希望內線球員能跳出來，在進攻端有更多發揮，更強調這次的比賽就是以冠軍為目標。

中華隊亞大男籃先前剛結束跨聯盟邀請賽賽程，最終以5勝2敗戰績，與SBL台灣啤酒並列第二作收，陳子威指出，跨聯盟邀請賽對於全隊確實帶來不小幫助，「這些球員真的就是需要高強度的比賽，在UBA可能不是每一場球都可以強度拉那麼高，讓他們能夠對到職業隊或是職業球員，對他們來講是一個在學生生涯當中非常重要的一個比賽，也希望藉著跨聯盟讓他們知道角色定位在哪邊。」

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今天正式迎來首戰，陳子威表示先前跟印度球隊交手的機會不多，對他們比較陌生，只能趁開賽前多多觀察對方狀況，他點出這場比賽最主要的目的，就是要幫助選手趕快找回競技狀態，在之後的比賽趕快把強度拉起來。

主將劉丞勳此戰延續跨聯盟的火燙手感，全場砍進7記三分彈，進帳全場最高27分，陳子威對他讚譽有加，透露這次有賦予劉丞勳「球場上隊長」的角色，有看到他在場上、場下都以身作則盡職扮演好這個角色，也指出劉丞勳已經展現出未來要進軍職業賽的基本態度。

此戰除了劉丞勳外，李允傑、宋昕澔、喬納森都各挹注13分，但陳子威認為這次比賽鋒線球員本來就是球隊優勢，不過他指出內線球員對其他球隊也有身高優勢，希望球隊的內線球員能跳出來，在進攻端更加發揮。

對於本屆賽事的目標，陳子威說，「聽說上一屆是第二名，尤其是在自己家台灣打，所以我們還是希望能夠把冠軍留在台灣！」他強調，「有跟球員說，不管你來自哪裡這都不重要，重要的是我們要去哪裡，最重要的就是要把這個冠軍留在台灣，所以我們要一起往那裡去！」

關鍵字： 亞大籃陳子威劉丞勳政大

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