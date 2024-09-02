亮燈「155公里」是假的　日本198公分左投：天母投手丘很高

▲U18日本藤田琉生。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

身高 198 公分左投藤田琉生中繼 1 局飆 3K ，雖然計分板曾亮燈「155公里」不過他知道該球是擦棒球的球速，此戰最快球速只有 143 公里，他坦言，「投手丘一開始不習慣。」

天母棒球場投手丘較高，198公分的藤田琉生登板顯得更高，藤田琉生表示，「投手丘比日本都還要高，目前為止看到最高，高度跟橫濱球場差不多，但比甲子園球場高很多，一開始不習慣但也慢慢適應，投球時想辦法出手角度想辦法壓得更低。」先發投手髙尾響也說，「投球比較高不適應、第二局開始就進入狀況，有恢復水準。

藤田琉生最快球速150公里，今天計分板雖然有顯示155公里，不過藤田琉生笑言，「絕對沒有，那球是直球，但確定沒有155公里，應該是打者出棒的速度。」他此戰最快球速應為143公里。

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談到首戰中繼表現，藤田琉生坦言，「一開始對球場不適應，變化球也掌握不好，漸漸修正變化球後，直球控球也表現出來，教練賦予1局的任務，所以盡量展現自己。」

首次來台的藤田琉生說，「第一次出國搭飛機，很多事情都很期待也很興奮，對食物印象深刻，很多食物有點香辛料很獨特，但沒有適應問題，覺得很好吃。」