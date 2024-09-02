U18日本3投聯手無安打19比0扣倒香港　監督想多打幾局

▲U18日本德丸快晴。（圖／中華棒協提供）



記者楊舒帆／台北報導

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U18日本隊2日首戰香港，狂掃17支安打，以19比0提前5局扣倒獲勝，3名投手合力演出無安打比賽。

首局日本就靠竟亮陽、濱本遥大、徳丸快晴、花田悠月、宇野真仁朗、熊谷俊乃介安打串連攻下7分。2局下又由濱本遥大、石塚裕惺、徳丸快晴、宇野真仁朗掃安打串連添加4分。

3局下日本打線持續發威，兩出局後，髙山裕次郎選到本場第3次四壞球保送，石塚裕惺、徳丸快晴、櫻井椿稀連續安打追加3分。4局下熊谷俊乃介、濱本遥大、髙山裕次郎、石塚裕惺擊出安打進帳5分，拉開至19分，提前於5局結束比賽。

日本先發投手廣陵高中髙尾響投2局，奪4次三振，未被敲出安打，有1次保送；身高198公分左投藤田琉生中繼1局飆3K，不過此戰最快球速只有143公里，田崎颯士接替2局，奪5次三振，有2次保送，3投都未被敲出安打。

全場日本打出17支安打，中心打線第4棒石塚裕惺、第5棒德丸快晴都演出3安打猛打賞、各貢獻4打點。

日本監督小倉全由表示，第一場比賽投手還在適應中，先發投手首打席就投出四壞保送，每位投手表現都還有待加強。選手來到這裡，無論投打都很積極比賽，雖然只打到5局，其實想多打幾局，增加打擊練習機會，接下來的比賽也會全力以赴，打好每一場比賽。