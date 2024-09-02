運動雲

>

遊騎兵強投迪格隆復健賽飆速160　主帥透露9月中回歸大聯盟

實習記者李立祥／綜合報導

遊騎兵強投迪格隆（Jacob deGrom）去年6月進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），目前重返大聯盟投手丘的日子越來越近了。今天（2日）他完成第3場復健賽，面對道奇3A主投2.2局送出5K，最快球速99.7英里（約160.4公里），遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）也透露迪格隆回大聯盟的時間。

本場比賽迪格隆面對道奇3A主投2.2局使用43球無失分，只被擊出1支安打，送出1個保送，同時三振5名打者，均速達到97.8英里（約157.4公里），最快球速99.7英里（約160.4公里）。

目前迪格隆已經進行3場復健賽，共投6.2局僅失1分，防禦率1.35，每局被上壘率0.60，附帶10次三振。總教練波奇（Bruce Bochy）透露，計畫讓迪格隆在當地7日2A再度登板，然後就有望在10至15日這段時間回到遊騎兵先發輪值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

迪格隆曾在第2場復健賽後表示，「我不想讓牛棚處於需要投很多局的困境中，我想盡量增加投球局數，隊友們已經做了很多，所以我儘量不讓他們投太多局數。」

▲迪格隆（Jacob deGrom） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪格隆（Jacob deGrom） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球遊騎兵迪格隆

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

快訊／U18中華開幕戰抗韓打線出爐　柯敬賢扛3棒

快訊／U18中華開幕戰抗韓打線出爐　柯敬賢扛3棒

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

2韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

3不退休了！林書豪下季續披國王戰袍

4艾士特韓職首戰挨兩轟重擊

5王齊麟穿「最美女雙」T恤　女神回覆了

最新新聞

1韓國左投先發　中華排前4棒左打

2李洋：麟榤配未來將超越麟洋配

3柯瑞解釋「刪除勇士」原因

4日本198公分左投天母投手丘最高

5快訊／U18中華開幕戰抗韓打線出爐

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366