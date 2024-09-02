遊騎兵強投迪格隆復健賽飆速160　主帥透露9月中回歸大聯盟

Be a simple kind of man ???? ????@Rangers righty Jacob deGrom piles up five strikeouts in a scoreless rehab start for the @RRExpress.



In 3 rehab starts: 6.2 IP, 3 H, 1 R, 1 BB, 10 K pic.twitter.com/FRuwS6E4F4 — Minor League Baseball (@MiLB) September 1, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

遊騎兵強投迪格隆（Jacob deGrom）去年6月進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），目前重返大聯盟投手丘的日子越來越近了。今天（2日）他完成第3場復健賽，面對道奇3A主投2.2局送出5K，最快球速99.7英里（約160.4公里），遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）也透露迪格隆回大聯盟的時間。

本場比賽迪格隆面對道奇3A主投2.2局使用43球無失分，只被擊出1支安打，送出1個保送，同時三振5名打者，均速達到97.8英里（約157.4公里），最快球速99.7英里（約160.4公里）。

目前迪格隆已經進行3場復健賽，共投6.2局僅失1分，防禦率1.35，每局被上壘率0.60，附帶10次三振。總教練波奇（Bruce Bochy）透露，計畫讓迪格隆在當地7日2A再度登板，然後就有望在10至15日這段時間回到遊騎兵先發輪值。

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迪格隆曾在第2場復健賽後表示，「我不想讓牛棚處於需要投很多局的困境中，我想盡量增加投球局數，隊友們已經做了很多，所以我儘量不讓他們投太多局數。」

▲迪格隆（Jacob deGrom） 。（圖／達志影像／美聯社）