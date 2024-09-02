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U18香港隊有雙台將　劉翰陽從小支持兄弟進大巨蛋圓夢

▲▼香港隊劉翰陽、吳亭億與台灣有淵源。（圖／記者楊舒帆攝）

▲香港隊劉翰陽、吳亭億與台灣有淵源。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18香港隊2日首戰日本隊，陣中有兩位在台灣出生長大的球員劉翰陽與吳亭億，為香港隊增添外野戰力。本屆香港隊教練團也是來自台灣的教練帶兵，前職棒球星周森毅與「斜槓」教練葉明煌執掌兵符。

周森毅今年3月受邀加入香港隊教練團。由於香港比賽場地受限，必須與成棒隊、U15球隊、女棒隊輪流使用，平時U18代表隊都與成棒隊一起練習。近兩周成棒隊空出練習時間讓U18隊集訓。香港球員對於外野高飛球判斷較為生疏，所以兩位來自台灣的球員可以增加外野戰力。

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U18香港隊7月參加金龍盃也曾來台比賽，還曾擊敗過強恕中學。有趣的是，吳亭億就是來自強恕的球員，父母都是香港人，但從小都在台灣長大。他從華興社區球隊開始接觸棒球，之後才加入科班球隊，透過介紹加入香港隊。他表示，「第一次離開學校打自己的學校，被強恕隊友虧是『叛徒』。那場比賽有點急，沒有發揮平常水準。」

劉翰陽僅打過社區棒球，毛遂自薦加入香港隊，還為了這次比賽辦了人生第一本護照。他從小跟著舅舅看兄弟比賽，所以也成為兄弟的球迷，最喜歡的球員是宋晟睿。他說，「因為一樣是外野手，腳程很快，很欣賞他的風格。」

過去曾與父母一起進台北大巨蛋看職棒，劉翰陽1日首度以球員身份進場練球，「之前就有跟父母聊過，如果能在大巨蛋打球一定很棒，所以有圓夢的感覺。」即將迎接U18亞青賽，劉翰陽坦言，「這是強度很高的比賽，期待能打進分組前兩名，與中華隊交手。」

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