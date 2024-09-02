五盤擊敗盧布列夫喜迎生涯450勝　狄米特羅夫晉級美網8強

▲保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單16強，保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）撐住3小時39分鐘的五盤考驗，以6比3、7比6（3）、1比6、3比6、6比3驚險擊敗俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），睽違五年再次晉級美網男單八強。

Big stage for a big milestone @GrigorDimitrov advances to his 8th Grand Slam quarter-final, defeating Rublev in five sets! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/5Ff55OjsDL [廣告]請繼續往下閱讀... September 1, 2024

狄米特羅夫在亞瑟艾許球場歷經扣人心弦的五盤大戰中，成功擋住盧布列夫的超級反撲，最終獲得勝利。「我覺得自己在前兩盤打的還不錯，但不知怎的，我的身體開始稍微失去節奏，但我不會輕易放棄比賽，我只需要保持耐心，我覺得今天最幫助我的是我的經驗和觀眾們，」狄米特羅夫賽後在場邊接受採訪時表示。

在擊敗盧布列夫後，狄米特羅夫迎來了他職業生涯第450場巡迴賽勝利，賽季戰績提升至37勝13負。他自1月在布里斯班獲得2017年以來首個ATP巡迴賽冠軍後，排名一直在前十名內徘徊，此前自2018年以來未曾出現。

狄米特羅夫隨後說道，「今晚我會好好享受，我試著享受每一刻，慶祝每一天能夠在場上比賽，我只是專注於自己，我經歷了非常艱難的幾周，包括身體狀況等等，所以我只想專注於我的康復和今天做得好的方面，找到可以改進的地方，保持基本，能進入第二周我非常激動。」

此外值得一提的是，狄米特羅夫的好朋友，前世界球后、23座大滿貫冠軍得主小威廉絲今天也在現場觀賽，賽後他也特地向開心歡呼的好友小威致意，「她昨天給我做一些準備，能在你們面前打球真是太棒了，這是很棒的氛圍，非常感謝。」