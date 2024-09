五盤擊敗盧布列夫喜迎生涯450勝　狄米特羅夫晉級美網8強

▲保加利亞名將狄米特羅夫(Grigor Dimitrov)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單16強,保加利亞名將狄米特羅夫(Grigor Dimitrov)撐住3小時39分鐘的五盤考驗,以6比3、7比6(3)、1比6、3比6、6比3驚險擊敗俄羅斯好手盧布列夫(Andrey Rublev),睽違五年再次晉級美網男單八強。

Big stage for a big milestone @GrigorDimitrov advances to his 8th Grand Slam quarter-final, defeating Rublev in five sets! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/5Ff55OjsDL

狄米特羅夫在亞瑟艾許球場歷經扣人心弦的五盤大戰中,成功擋住盧布列夫的超級反撲,最終獲得勝利。「我覺得自己在前兩盤打的還不錯,但不知怎的,我的身體開始稍微失去節奏,但我不會輕易放棄比賽,我只需要保持耐心,我覺得今天最幫助我的是我的經驗和觀眾們,」狄米特羅夫賽後在場邊接受採訪時表示。

在擊敗盧布列夫後,狄米特羅夫迎來了他職業生涯第450場巡迴賽勝利,賽季戰績提升至37勝13負。他自1月在布里斯班獲得2017年以來首個ATP巡迴賽冠軍後,排名一直在前十名內徘徊,此前自2018年以來未曾出現。

Chills.



Just look at what it means to @GrigorDimitrov! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/TV3uVk2sST