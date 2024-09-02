大谷翔平4打數無安打吞3K提早退　道奇被響尾蛇17安打爆

▲道奇大谷翔平本場打擊熄火，吞下3K。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今（2日）打擊熄火，4打數沒有安打，還被三振3次，終場道奇以3比14遭響尾蛇痛扁，中斷近期4連勝。

本場道奇派出24歲的新秀左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）擔任先發，但他在2局下遭連續安打，以及格里楚克（Randal Grichuk）3分砲，單局狂丟8分崩盤，讓道奇陷入0比8大幅落後。3局下道奇為了保護主力球員，將貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）和賀南德茲（Teoscar Hernández）換下場休息。

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而前2場都開轟，正在挑戰單季「50轟50盜」的大谷翔平，本場比賽發揮不佳，4打數均無建樹，並吞下3次三振，打擊率下滑至0.291。8局下道奇取消指定打擊，讓大谷翔平提前休息，並派出野手赫南德茲（Enrique Hernández）登板投球以消化局數。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後解釋為何提早將主力換下，「考慮到接下來的9連戰，我們決定提前換下部分球員。好消息是，明天所有球員都會以最佳狀態回到場上，並贏下這個系列賽，我們正在為競爭季後賽做準備，這是我們唯一的選擇。」

道奇本場敲出9支安打，艾德曼（Tommy Edman）、基爾梅爾（Kevin Kiermaier）、巴恩斯（Austin Barnes）各有1分打點；響尾蛇本場打線火力全開，共擊出17支安打，格里楚克（Randal Grichuk）繳出3安猛打賞並打回4分打點，卡洛爾（Corbin Carroll）、裴多莫（Geraldo Perdomo）和貝爾（Josh Bell）也都有雙安出色表現。

道奇先發投手弗羅布萊斯基主投5.1局，被打出10支安打，其中包括2支全壘打，失掉10分全是責失分，之後上場的葛洛夫（Michael Grove）和赫南德茲也都有失分。

目前道奇在國聯西區暫居龍頭，領先第2名的響尾蛇、教士5場勝差。