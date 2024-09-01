四盤力退伊文斯晉級美網16強　德米瑙爾即時排名升至第10

▲德米瑙爾（Alex de Minaur）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美網男單32強，澳洲名將德米瑙爾（Alex de Minaur）四盤擊敗因傷不適的英國老將伊文斯（Daniel Evans），以6比3、6比7（4）、6比0、6比0挺進美網16強，同時也是生涯第四度晉級紐約法拉盛公園第二週賽事。

Alex de Minaur gets it done! pic.twitter.com/HGsxmp15JP [廣告]請繼續往下閱讀... September 1, 2024

「我對自己今年的成就感到非常自豪，從傷病中恢復過來很艱難，但我很高興能回到這裡，在紐約打這樣的比賽，讓我們繼續努力！」德米瑙爾表示。

賽前伊文斯與德米瑙爾的生涯對戰紀錄以3比0領先，伊文斯在第二盤搶七中拿下後將盤數扳至1比1平，無奈第三盤伊文斯突發身體不適並立刻接受物理治療，比賽戰況也就此倒向德米瑙爾，最終德米瑙爾便以盤數3比1帶走比賽，晉級16強。

▲伊文斯（Daniel Evans）。（圖／達志影像／美聯社）



然而即便最後兩盤伊文斯無法以最佳狀態參賽，但他仍展現自己不願貿然退賽的堅韌性格，這點也讓德米瑙爾賽後給予贊同，「我們應該對伊文斯表示極大尊重，他是最具競爭精神的選手，他本可以輕易退賽，顯然身體狀況不佳，但他仍然堅持並全力以赴，我真的很感激」。

「他在很多場合上都曾戰勝我，所以我很高興能夠贏得這一場，」德米瑙爾表示。

All 4 stops, all Round 4s for Alex de Minaur in 2024! pic.twitter.com/ZEGLoZXV7E — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

獲勝後德米瑙爾成為自2004年前休伊特（Lleyton Hewitt）以來，第一位在同一賽季達到所有大滿貫都挺進第四輪的澳洲選手。他要和同胞巴比倫（Alexei Popyrin）與湯普森（Jordan Thompson）一同進入美網第二週賽事，而得米瑙爾將在16強與湯普森會師。

Alex de Minaur doing what an Aussie hasn't done in 20 years! pic.twitter.com/TlFDPRh4zH — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

「對澳洲網球來說，這是非常好的展示我們能力的機會，」德米瑙爾說道，「巴比倫昨晚打得非常精彩，戰勝了喬科維奇；湯普森也打出了一些令人難以置信的網球，但我們16強需要面對彼此，這有點可惜，我只想說，我們都是來自澳洲雪梨，所以這裡有某種特別的感覺」。