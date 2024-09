四盤力退伊文斯晉級美網16強　德米瑙爾即時排名升至第10

▲德米瑙爾(Alex de Minaur)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024美網男單32強,澳洲名將德米瑙爾(Alex de Minaur)四盤擊敗因傷不適的英國老將伊文斯(Daniel Evans),以6比3、6比7(4)、6比0、6比0挺進美網16強,同時也是生涯第四度晉級紐約法拉盛公園第二週賽事。

Alex de Minaur gets it done! pic.twitter.com/HGsxmp15JP [廣告]請繼續往下閱讀... September 1, 2024

「我對自己今年的成就感到非常自豪,從傷病中恢復過來很艱難,但我很高興能回到這裡,在紐約打這樣的比賽,讓我們繼續努力!」德米瑙爾表示。

賽前伊文斯與德米瑙爾的生涯對戰紀錄以3比0領先,伊文斯在第二盤搶七中拿下後將盤數扳至1比1平,無奈第三盤伊文斯突發身體不適並立刻接受物理治療,比賽戰況也就此倒向德米瑙爾,最終德米瑙爾便以盤數3比1帶走比賽,晉級16強。

▲伊文斯(Daniel Evans)。(圖/達志影像/美聯社)



然而即便最後兩盤伊文斯無法以最佳狀態參賽,但他仍展現自己不願貿然退賽的堅韌性格,這點也讓德米瑙爾賽後給予贊同,「我們應該對伊文斯表示極大尊重,他是最具競爭精神的選手,他本可以輕易退賽,顯然身體狀況不佳,但他仍然堅持並全力以赴,我真的很感激」。

「他在很多場合上都曾戰勝我,所以我很高興能夠贏得這一場,」德米瑙爾表示。

All 4 stops, all Round 4s for Alex de Minaur in 2024! pic.twitter.com/ZEGLoZXV7E — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

獲勝後德米瑙爾成為自2004年前休伊特(Lleyton Hewitt)以來,第一位在同一賽季達到所有大滿貫都挺進第四輪的澳洲選手。他要和同胞巴比倫(Alexei Popyrin)與湯普森(Jordan Thompson)一同進入美網第二週賽事,而得米瑙爾將在16強與湯普森會師。

Alex de Minaur doing what an Aussie hasn't done in 20 years! pic.twitter.com/TlFDPRh4zH — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

「對澳洲網球來說,這是非常好的展示我們能力的機會,」德米瑙爾說道,「巴比倫昨晚打得非常精彩,戰勝了喬科維奇;湯普森也打出了一些令人難以置信的網球,但我們16強需要面對彼此,這有點可惜,我只想說,我們都是來自澳洲雪梨,所以這裡有某種特別的感覺」。