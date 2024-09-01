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前球后瓦芝妮雅琪實力不減當年　直落二闖美網16強

▲「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美網女單32強，2018澳網冠軍、丹麥前球后瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）實力不減當年，以6比3、6比2直落兩盤擊敗資格賽一路殺進來的法國黑馬龐切特 （Jessika Ponchet）。已為人母的瓦芝妮雅琪本屆美網3連勝，順利挺進16強。

開局瓦芝妮雅琪就連破帶保的取得2比0領先，之後比賽就一直在他的掌控內，無論是發球上網或是多拍來回的底線進攻，瓦芝妮雅琪都更勝對方一籌並有效減少非受迫性失誤。最終瓦芝妮雅琪僅花1小時15分鐘就解決龐切特，重返紐約法拉盛公園美網16強。

「我的手臂感覺好多了，」瓦芝妮雅琪賽後談到自己身體狀況時說道， 「我的背部感覺非常好，所以我們正在朝著好的方向發展，希望明天我能得到良好的訓練，找到良好的節奏，然後繼續前進」。

去年美網之後，瓦芝妮雅琪直到今年一月在奧克蘭才再次參加比賽，她表示今年她不太確定剩下的比賽會是什麼樣子。「老實說，我現在不知道公開賽後我的計劃是什麼，」她說道，「我最初的想法是我可能不會參加比賽，但我不知道，我不知道未來會發生什麼，但現在，我專注於這裡，然後我將做出下一步的決定」。

而這場勝利是瓦芝妮雅琪生涯第129場大滿貫勝利，超越科維托娃（Petra Kvitova）成為現役球員中第二多的勝利；第一名則是艾薩倫卡（Victoria Azarenka）的163勝。

瓦芝妮雅琪也成為公開賽時代第8位在34歲或以上進入美網16強的選手，她是自2020年小威廉斯（Serena Williams）以來首位達成此紀錄好手，在小威與她之前的其餘六位選手分別是埃弗特（Chris Evert）、比利·簡·金（Billie Jean King）、納芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）、里奇（Nancy Richey）、韋德（Virginia Wade）、以及大威廉斯（Venus Williams）。

關鍵字： WTA美網瓦芝妮雅琪

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