前球后瓦芝妮雅琪實力不減當年　直落二闖美網16強

▲「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪(Caroline Wozniacki)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024美網女單32強,2018澳網冠軍、丹麥前球后瓦芝妮雅琪(Caroline Wozniacki)實力不減當年,以6比3、6比2直落兩盤擊敗資格賽一路殺進來的法國黑馬龐切特 (Jessika Ponchet)。已為人母的瓦芝妮雅琪本屆美網3連勝,順利挺進16強。

開局瓦芝妮雅琪就連破帶保的取得2比0領先,之後比賽就一直在他的掌控內,無論是發球上網或是多拍來回的底線進攻,瓦芝妮雅琪都更勝對方一籌並有效減少非受迫性失誤。最終瓦芝妮雅琪僅花1小時15分鐘就解決龐切特,重返紐約法拉盛公園美網16強。

「我的手臂感覺好多了,」瓦芝妮雅琪賽後談到自己身體狀況時說道, 「我的背部感覺非常好,所以我們正在朝著好的方向發展,希望明天我能得到良好的訓練,找到良好的節奏,然後繼續前進」。

