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陳俊秀致勝打率兄弟踢館4連勝　悍將8月累計17敗改寫最慘紀錄

▲▼陳俊秀。（圖／中信兄弟提供）

▲陳俊秀。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟31日作客富邦悍將，陳俊秀8局上棒打富藍戈攻下超前分，最終以7比5獲勝，率領兄弟4連勝，而悍將則是3連敗，8月吞下第17敗，改寫聯盟單月最多敗紀錄。

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兄弟首局前3棒接連挨悍將先發洋投班恩3K，2局上開啟一輪猛攻，陳子豪選到保送，曾頌恩、王威晨、江坤宇、岳東華、林吳晉瑋連續5支安打攻下4分。3局上陳子豪、曾頌恩再度連線安打，江坤宇高飛犧牲打再下一城，拉開至5比0。

悍將3局下由高國麟掃出安打，蔡佳諺面對猛登等了1好球後，轟出生涯首轟，幫助悍將追成2比5。先發投手班恩僅投2局失5分退場，江國豪4局上接替。

悍將4局下靠張育成、董子恩保送、戴培峰安打形成滿壘，高國麟敲安打進帳2分。蔡佳諺補上安打追平比數，形成5比5平手。

兄弟8局上面對富藍戈，岳東華安打，黃鈞麟代打執行短打成功，岳政華選到保送，靠滾地球進佔二、三壘，陳俊秀適時安打攻下超前2分。

猛登主投5.2局，被敲6支安打包含1轟，有2次保送，奪4次三振，失5分無關勝敗，魏碩成、蔡齊哲、吳俊偉守住戰局。

悍將左投班恩先發3局，被敲7支安打，失5分有4分責失分，江國豪投3.2局無失分，張奕7局登板化解危機。富藍戈8局上遭狙擊掉2分，承擔敗戰。

過去包括2012年8月興農牛、2014年5月中信兄弟、2015年9月統一獅、2018年4月中信兄弟都曾單月16敗，悍將8月累計4勝17敗，改寫最慘紀錄。

關鍵字： 棒球中信兄弟富邦悍將陳俊秀8月戰績

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