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快訊／輪椅羽球女將胡光秋擊退巴西好手　晉級巴黎帕運8強

▲▼台灣巴黎帕運羽球女將胡光秋晉級8強。（圖／體育署提供）

▲台灣巴黎帕運羽球女將胡光秋晉級8強。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣巴黎帕運羽球女將胡光秋今(31)日出戰單打WH1級小組賽第3戰，面對巴西好手蘇莎(Daniele Torres Souza)，僅花費29分鐘，就以21比17、21比11直落2取得小組賽第2勝，順利挺進8強。

從小在育幼院長大的胡光秋，因12歲時脊椎長腫瘤而失去行走能力，在醫師建議之下，接觸了輪椅羽球，在44歲這年首度登上帕運舞台。胡光秋昨(30日)晚在單打WH1級小組賽第2戰以8比21、6比21不敵泰國的東京帕運銀牌得主布坎(Sujirat Pookkham)，前2戰拿下1勝1敗。

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▲▼台灣巴黎帕運羽球女將胡光秋晉級8強。（圖／體育署提供）

▲台灣巴黎帕運羽球女將胡光秋晉級8強。（圖／體育署提供）

胡光秋今日迎來小組賽第3戰，交手巴西女將蘇莎，只要贏下這一戰就能晉級8強。胡光秋開賽6比5領先1分，逐步拉開分差，以11比8進入技術暫停。暫停過後，她一度將領先擴大到17比10，隨後連失了4分，被追到17比14，好在她及時穩住，連下3分，以20比14取得6個局點，被化解了3個後，以21比17先下一城。

進入第2局，雙方上半局形成拉鋸戰，打成10比10平手，隨後胡光秋打出10比0攻勢，拉開20比10的絕對領先優勢，取得10個賽末點，最終以21比11直落2勝出，小組賽2勝1敗挺進8強。

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運羽球胡光秋

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