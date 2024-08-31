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快訊／「麟榤配」遭世錦賽金牌組合逆轉落敗　無緣南韓賽冠軍戰

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

記者游郁香／綜合報導

「麟榤配」王齊麟、邱相榤本周在超級500系列南韓公開賽連過3關，合拍後第2場國際賽就挺進4強，今(31)日強碰地主頭號種子徐承宰、姜敏赫，力拚男雙決賽門票，雙方首局就激戰23分鐘，麟榤配錯失5個局點後總算以27比25拿下，次局以23比25讓出，第3局突然斷電，以11比21連掉2局，宣告無緣冠軍戰。

王齊麟與李洋在巴黎奧運完成金牌2連霸後，因李洋準備退休轉任教職，王齊麟改搭21歲小將邱相榤，兩人上周首次合拍就以直落2扳倒日本最強男雙保木卓朗、小林優吾，無奈次輪遭逆轉落敗，止步超級750系列日本公開賽16強。

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「麟榤配」本周轉戰南韓公開賽，首輪與老經驗的地主組合申白喆、高成炫大戰3局，化解了3個賽末點驚險晉級；次輪扳倒世界第10的自家人「李楊配」李哲輝、楊博軒；昨(30)日再以直落2擊敗地主選手金沙朗、金基正，連過3關挺進4強。

▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲王齊麟、李洋 。（圖／路透社）

「麟榤配」今日交手地主頭號種子、世界第5的徐承宰、姜敏赫，爭搶男雙決賽門票。王齊麟、邱相榤開賽迅速連拿2分，趁對手還未進入狀況之際，打出7比1猛攻，攻守表現都力壓地主頭號種子，王齊麟還展現「鷹眼」功力提出挑戰成功，隨後連續接發球直接得分，將比數改寫為10比4。

不過2023年世錦賽男雙金牌組合徐承宰、姜敏赫也不是省油的燈，拉出一波5比0反擊，將比數逼近到9比10，還好麟榤配穩住陣腳，以11比9進入技術暫停。雙方下半局形成拉鋸，王齊麟出現幾次失誤，麟榤配僅以16比15領先1分，兩人一度再拉開19比16優勢，隨後卻連掉3分被扳成19平。

南韓頭號種子擊球出界，麟榤配以20比19取得局點但被化解，接著邱相榤重扣得分，麟榤配再以21比20獲得第2個局點，還是沒能拿下，再以22比21取得第3個局點，仍舊沒把握住，隨後落入22比23的劣勢，化解危機後，以24比23得到第4個局點，又錯失機會。

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

麟榤配以25比24取得第5個局點，被扳成25平後仍舊保持耐心，以26比25得到第6個局點，靠著對手掛網，總算在耗時23分鐘之下，以27比25辛苦收下首局。

進入第2局，麟榤配突然遇上亂流，陷入2比9、7分落後，以6比11進入技術暫停。暫停過後，麟榤配一度追到10比12，隨後又被拉開4分差，但兩人不放棄追趕比數，持續逼近到16比17，不過南韓組合仍以20比18率先取得2個局點，麟榤配連拿2分化解危機，雙方回到20平，加上對手打出界，麟榤配以21比20得到賽末點，可惜沒把握住。

邱相榤斜線攻擊得分，麟榤配22比21再得到1個賽末點，經過27拍來回，王齊麟打出界，雙方戰成22平，隨後遭南韓組合23比22超前，麟榤配順利化解，不過對手又以24比23取得局點，徐承宰、姜敏赫最終以25比23帶走這一局。

比賽進入決勝第3局，雙方開局打成6比6，麟榤配隨後連掉5分，陷入6比11的劣勢，下半局沒能改善失誤過多的問題，被拉開18比7、11分差。對手以20比9取得11個賽末點，麟榤配最終以11比21連掉2局，止步4強。

關鍵字： BWF羽球麟榤配王齊麟邱相榤

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