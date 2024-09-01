運動雲

>

午夜12點才開打創紀錄　莎芭蓮卡3盤逆轉奪歷史性勝利

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單32強，白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以2比6、6比1、6比2力克世界排名第31的亞歷山德羅娃（Ekaterina Alexandrova）晉級16強，而這場比賽直至紐約當地時間深夜12點08分才開始，創下了美網史上男女單最晚開賽時間的紀錄。

首盤比賽亞歷山德羅娃憑藉著優秀的發球和底線良好的紀律性，僅花33分鐘就以6比2拿下。第一盤雙方都打出了10個致勝分，但亞歷山德羅娃只有7個非受迫性失誤，而莎芭蓮卡則出現高達14個，成為該盤勝負分水嶺。

「她剛剛在首盤擊敗了我，她打得很好，」莎芭蓮卡談到對手開賽的狀態時說道，「老實說，我最初真的不認為我有機會逆轉比賽，因為她打出了令人難以置信的網球，所以我真的很高興我能夠保持專注，無論如何，我能夠扭轉這個局面。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

莎芭蓮卡在第二盤開打前去了趟洗手間休息一下重新調整自己後，在次盤大幅減少了自己的失誤，她在底線應對方面打的更加耐心，並利用了亞歷山德羅娃狀態下滑的機會成功完成三破，以6比1拿下。

第三盤莎芭蓮卡延續火燙的手感，開局就破掉亞歷山德洛娃的發球局，以2比0領先，最後就以6比2秋風掃落葉之姿拿下決勝盤，晉級16強的同時也結束對手近期八連勝。

這場比賽於凌晨1點48分結束，追平了美網女單第二晚的紀錄。 2016 年凱斯（Madison Keys）與里斯克（Alison Riske）之間的比賽也於凌晨1點48分結束。

「我真的希望自己能在凌晨4點之前上床睡覺，然後就萬事OK了，我會睡的久一點，然後身體就能恢復」，莎芭蓮卡賽後談到自己的康復情況時說道。

關鍵字： 美網WTA莎芭蓮卡

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

快訊／田曉雯、林姿妤桌球女雙摘銀　台灣巴黎帕運第2面獎牌到手

快訊／田曉雯、林姿妤桌球女雙摘銀　台灣巴黎帕運第2面獎牌到手

象魔力剛復出即被割捨　王建民談明年續留：可以討論　

象魔力剛復出即被割捨　王建民談明年續留：可以討論　

兄弟8局致勝關鍵　平野惠一談21歲小將代打觸擊「很有價值」

兄弟8局致勝關鍵　平野惠一談21歲小將代打觸擊「很有價值」

艾士特簽證到手就上工！今轉韓職首戰對三星　教頭：請投5局以上

艾士特簽證到手就上工！今轉韓職首戰對三星　教頭：請投5局以上

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

大谷44轟帶動隊史首次開賽3連轟　道奇力克響尾蛇4連勝

吳念庭被球擊已送醫　洪總透露傷到鼻樑：一直流血

完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯

鈴木駿輔將唱台語歌道別　轉戰業餘盼循「永田條款」回中職

吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀　蔡其昌表達關切盼早日康復

林姿妤車禍留永久傷害練就左右開弓　受郭婞淳啟發重拾桌球夢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平44轟　道奇力克響尾蛇

2吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

3大比分盜壘讓阿公生氣了　陳文杰道歉

4鈴木駿輔轉戰業餘　循永田條款回中職

5吳念庭遭強襲球擊中臉部可能開刀

最新新聞

1左手重砲黃品諺　U17男排世錦賽得分王

2鄭宗哲選保送　林台加雙重賽打點

3德米瑙爾四盤晉級美網16強

4吳念庭鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

5搶10大戰勝出　謝淑薇美網混雙闖8強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

宋晟睿回本壘送上高蛋白　平野惠一笑：多喝點才能開轟

象魔力復出平野有500分的感動　黃恩賜隔709天勝投也懂：辛苦了

肯特初嚐3連勝賽後雀躍受訪　轉念最大關鍵感謝樂天給機會

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366