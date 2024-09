午夜12點才開打創紀錄　莎芭蓮卡3盤逆轉奪歷史性勝利

實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單32強,白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)以2比6、6比1、6比2力克世界排名第31的亞歷山德羅娃(Ekaterina Alexandrova)晉級16強,而這場比賽直至紐約當地時間深夜12點08分才開始,創下了美網史上男女單最晚開賽時間的紀錄。

