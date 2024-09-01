午夜12點才開打創紀錄　莎芭蓮卡3盤逆轉奪歷史性勝利

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單32強，白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以2比6、6比1、6比2力克世界排名第31的亞歷山德羅娃（Ekaterina Alexandrova）晉級16強，而這場比賽直至紐約當地時間深夜12點08分才開始，創下了美網史上男女單最晚開賽時間的紀錄。

After historic midnight win, Aryna Sabalenka thanks crowd for staying latehttps://t.co/VFOdUv4DNF — India Today Sports (@ITGDsports) August 31, 2024

首盤比賽亞歷山德羅娃憑藉著優秀的發球和底線良好的紀律性，僅花33分鐘就以6比2拿下。第一盤雙方都打出了10個致勝分，但亞歷山德羅娃只有7個非受迫性失誤，而莎芭蓮卡則出現高達14個，成為該盤勝負分水嶺。

「她剛剛在首盤擊敗了我，她打得很好，」莎芭蓮卡談到對手開賽的狀態時說道，「老實說，我最初真的不認為我有機會逆轉比賽，因為她打出了令人難以置信的網球，所以我真的很高興我能夠保持專注，無論如何，我能夠扭轉這個局面。」

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莎芭蓮卡在第二盤開打前去了趟洗手間休息一下重新調整自己後，在次盤大幅減少了自己的失誤，她在底線應對方面打的更加耐心，並利用了亞歷山德羅娃狀態下滑的機會成功完成三破，以6比1拿下。

Sabalenka strikes back!



She takes the second set 6-1. pic.twitter.com/HPxsrLuKKD — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024

第三盤莎芭蓮卡延續火燙的手感，開局就破掉亞歷山德洛娃的發球局，以2比0領先，最後就以6比2秋風掃落葉之姿拿下決勝盤，晉級16強的同時也結束對手近期八連勝。

Aryna Sabalenka (n°2) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'#USOpen en battant Ekaterina Alexandrova (n°31) en trois sets 2-6, 6-1, 6-2.



De son côté, Eliise Mertens (n°35) ???????? a éliminé Madison Keys (n°14) ???????? en trois sets 6-7 (5), 7-5, 6-4.



: @usopen & @WTA pic.twitter.com/QHQWs5mXbl — Service Gagnant (@Srvc_Gagnant) August 31, 2024

這場比賽於凌晨1點48分結束，追平了美網女單第二晚的紀錄。 2016 年凱斯（Madison Keys）與里斯克（Alison Riske）之間的比賽也於凌晨1點48分結束。

「我真的希望自己能在凌晨4點之前上床睡覺，然後就萬事OK了，我會睡的久一點，然後身體就能恢復」，莎芭蓮卡賽後談到自己的康復情況時說道。