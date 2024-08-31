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富邦勇士網羅2022年PLG狀元郎張鎮衙　雙方簽下複數年合約

▲▼富邦勇士簽下2022年PLG狀元郎張鎮衙。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士簽下2022年PLG狀元郎張鎮衙。（圖／富邦勇士提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

富邦勇士今(31)日宣佈與自由球員張鎮衙完成簽約，雙方簽下複數年合約。2022年PLG選秀狀元張鎮衙新賽季將披上勇士27號戰袍，他希望從陣中征戰多年的老大哥們身上吸取經驗，總教練許晉哲則期許他提高三分線外的把握度與命中率，朝入選中華隊國手目標邁進。

現年24歲，身高195公分、體重92公斤的張鎮衙，畢業於南山高中，在高一菜鳥年即成為團隊重要戰力，幫助球隊拿下總冠軍，大學就讀國立政治大學，大三賽季為政大雄鷹籃球隊摘下首冠，且獲得該年冠軍賽MVP殊榮，大四賽季再帶領學弟們寫下連霸紀錄。

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大學畢業後，張鎮衙投入2022年PLG選秀，以狀元郎之姿加盟桃園璞園領航猿，上賽季於領航猿中，例行賽曾單場投進5顆三分球拿下19分，在季後賽中再度轟進5記三分彈繳出16分。過往他曾入選U16亞青男籃、U17世青男籃，且在U18三對三亞洲盃籃球賽中獲得亞軍， 2023年代表中華隊出賽成都世大運，曾單場轟進7記三分彈，為球隊守住勝利。

▲▼富邦勇士簽下2022年PLG狀元郎張鎮衙。（圖／富邦勇士提供）

對於張鎮衙的加入，勇士總教練許晉哲表示，「鎮衙在小前鋒的位置上有非常好的高度，在上個賽季中發揮定點射手的特色，希望鎮衙加入球隊後，能夠儘快融入團隊體系，並提高三分線外的把握度與命中率，同時期待他能在這個位置上快速進步，未來朝入選中華隊國手目標邁進。」

來到勇士大家庭，張鎮衙期盼自己能向征戰多年的教練團與陣中老大哥們吸取經驗，「印象最深刻的是，上賽季有幾次對位到傑哥(林志傑)，他在場上的態度令人敬佩，他的體態、自律完全不輸給年輕人，很希望能向他學習！」

▲▼富邦勇士簽下2022年PLG狀元郎張鎮衙。（圖／富邦勇士提供）

即將再與洪楷傑、莫巴耶、陳又瑋當隊友，張鎮衙感到非常期待，同時期許未來能發揮自身能力為團隊做出貢獻。

勇士原先預計8月底前往日本與B.LEAGUE滋賀湖泊、神戶鸛鳥進行交流賽，受近期颱風影響與雙方球團後續既定行程無法延期故取消。休賽季球團尋求更多國際交流機會，勇士將在9月分別與韓國KBL高陽索諾天空槍手、安養正官庄赤紅火箭、昌原LG獵鷹進行賽事交流，全力備戰新賽季。 

關鍵字： PLG富邦勇士張鎮衙

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