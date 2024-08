地主名將蒂亞佛連5年打進美網16強　大戰5盤逆轉勝同胞謝爾頓

▲蒂亞佛(Frances Tiafoe)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024美網男單32強,美國名將蒂亞佛(Frances Tiafoe)在亞瑟艾許球場鏖戰4小時3分鐘後,成功以4比6、7比5、6比7(5)、6比4、6比3擊敗同胞謝爾頓(Ben Shelton),避免連2年在這項硬地大滿貫賽事中輸給對方,個人也締造連5年晉級美網16強的紀錄。

Frances Tiafoe bringing The King to Queens with the shrug #USOpen pic.twitter.com/XVcMjKM3RF [廣告]請繼續往下閱讀... August 30, 2024

首盤比賽雙方不相上下,謝爾頓在盤末取得突破,以6比4拿下首盤。第2盤蒂亞佛連續兩個接發局中皆取得40比0的絕對領先,但他皆未能把握住機會,在接下來的接發局中,蒂亞佛沒有再犯錯,贏得該盤兩人唯一一次破發。蒂亞佛在4比5落後的情況下急起直追,以7比5拿下這一盤,將盤數扳至1比1。

第3盤盤末出現改變比賽走向的變化,謝爾頓在搶七局中以6比0領先,蒂亞佛則是連拿5分予以回應,儘管最後謝爾頓以一記143英里/小時的ACE球拿下該盤,但蒂亞佛已經要回一些比賽氣勢。

First break of the fifth belongs to Frances Tiafoe! pic.twitter.com/RBAd13SELD — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

蒂亞佛運用這股氣勢,在第4和第5盤中各取得一次破發,其中第5盤是開局就破掉了謝爾頓。最終蒂亞佛成功以5盤逆轉勝的姿態贏得兩人生涯交手首勝,挺進16強。

AND NEW.



Frances Tiafoe gets revenge over Ben Shelton in NYC!! pic.twitter.com/MmFi03NnKU — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

「首先,我得說,Ben是一位不可思議的選手,他真的很棒。」蒂亞佛賽後說道,「他會嘗試各種擊球,他完全無所畏懼,這真的很讓人惱火,他的發球非常出色,能量十足。」

「他能打出精彩的擊球,我也可以,我們兩人都移動地非常好,所以比賽亮點不斷,我真心希望現場觀眾喜歡這場表演。」