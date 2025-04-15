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味全龍主題日卡司全曝光！ 眾多巨星接力開唱 台北大巨蛋熱力四射

▲樂天桃猿隊首席教練曾豪駒確定再掌國家隊兵符，明年率隊出征WBC經典賽。 。（圖／味全龍提供）

▲ 味全龍主題日卡司全曝光！眾多巨星接力開唱，台北大巨蛋熱力四射（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍隊主題日火力全開，4月25日至27日連續三天，將在台北大巨蛋舉辦三場結合棒球與音樂的超級盛會。4月25日由《LG 生活健康》結合旗下品牌《ELASTINE》舉辦的「香香派對」打頭陣，4月26日與27日則由超人氣手遊《龍族幻想：勇者集結》冠名的「龍星大樂」壓軸登場，邀請多位實力派歌手接力開唱，還有龍將們獻聲高歌，打造最強娛樂主題日！

4月25日「香香派對」主打從香氣開始生活的每一天，邀請球迷們一同走進《 LG 生活健康》的療癒芬芳，當日賽後將由幸福歌姬梁文音攜手創作實力派歌手韋禮安，以溫暖動人的歌聲，為球迷帶來一段療癒人心的音樂時光，讓現場觀眾在熱血賽事之外，也能享受一場放鬆又充滿溫暖的音樂饗宴。

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4月26日「龍星大樂」首日則邀來超華麗卡司接力開唱：包括創作實力派天后Faye詹雯婷、美聲天后許茹芸，以及壓軸登場的亞洲天王任賢齊，這次以味全龍表演嘉賓身份再度站上台北大巨蛋，勢必引爆全場歡呼，讓氣氛沸騰到最高點！而4月27日也將邀請多位堪稱實力派唱將的味全龍球星賽後獻唱，歡迎球迷粉絲盡情體驗《龍族幻想：勇者集結》帶來的精彩節目！

味全龍隊表示，「龍星大樂」是味全龍每年最大活動盛會之一，藉由結合職棒賽事與賽後演唱會，邀請樂壇重量級歌手登場，期盼每位進場球迷不僅能觀賞緊張刺激的比賽，也能享受演唱會等級的聲光饗宴。主辦單位也將於官方平台公布更多演出與活動細節，敬請球迷密切關注，不容錯過。

購票相關資訊請至【味全龍官方售票網】：https://pse.is/79mpvz

關鍵字： 味全龍台北大巨蛋音樂盛會實力派歌手球迷狂歡

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