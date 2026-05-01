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平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

▲▼ 黃韋盛三壘守備未能處理高飛球形成安打，遭總教練平野惠一當場換下，賽後更直言專注力不足、比賽中曾動怒。 。（圖／記者王真魚攝）

▲黃韋盛三壘守備未能處理高飛球形成安打，遭總教練平野惠一當場換下，賽後更直言專注力不足、比賽中曾動怒。 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今（1）日以2比0完封台鋼雄鷹，先發投手勝騎士繳出7局無失分好投成為勝利關鍵。不過比賽過程中守備出現狀況，總教練平野惠一賽後直言「守備拖累投手」，更在比賽中直接做出換人調度。

關鍵發生在6局，台鋼第4棒魔鷹擊出左外野高飛球，原本有機會接殺的三壘手黃韋盛未能處理成功，因未碰到手套，最終判定為二壘安打。此一守備瑕疵也讓教練團立即調整，將黃韋盛換下場。

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平野賽後被問到勝騎士的好投是否能多虧守備幫忙，他毫不客氣表示，「沒有，守備有拖累投手的選手，所以把他換下場，想辦法去調整守備，讓投手有比較好投的環境。」對於當下決策，他強調就是要讓投手能安心投球。

記者進一步問到黃韋盛的狀態，平野直接表示，「你們可以直接去問看看選手本人。」隨後指出，今天黃韋盛的專注力真的不好。甚至坦言，比賽中有稍微對他生氣，「有念了他一下。」

事實上，這已是平野連兩天出現強勢調度。前一戰才因守備失誤將李聖裕提前換下，此役又在比賽中途撤換黃韋盛，展現對守備要求的高標準。

平野直言，「就像大家看到的，我會一直持續做更換。」

儘管提到球員近期連續出賽，「應該會有疲勞，也可能有很多事情在想」，但他強調，「職業球員不能找藉口。」並指出，身為主力，每天出賽本來就很辛苦，但這正是必須承擔的責任。

平野提醒球員，場上表現不只影響比賽，「今天第一次進場的球迷，不會知道你之前的狀況」，不能將疲勞當作理由。他認為，這樣的過程對球員而言是「在學習如何成為主力」，未來也會「持續嚴格指導」，幫助球員成長為球隊核心戰力。

關鍵字： 標籤:平野惠一守備失誤中信兄弟黃韋盛勝騎士

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