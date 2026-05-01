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日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

▲▼日本「網球王子」錦織圭讓2追3大逆轉晉級澳網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本網球名將錦織圭宣布在本賽季結束後正式退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

去年被日本媒體踢爆不倫戀的日本網球名將「網球王子」36歲錦織圭，他1日透過X平台宣布，將在本賽季結束後正式退休，為近20年的職業生涯畫下句點。他坦言，長年與傷病反覆拉扯，雖然仍想繼續奮戰，但回首一路走來，「我可以自信地說，已經盡了全力」。

亞洲男單寫下歷史一頁

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錦織圭14歲飛往美國受訓，青少年時期就在國際賽嶄露頭角，2007年開始職業生涯，並逐步站上世界舞台，2014年更在美國公開賽闖進男單決賽，成為首位打進四大滿貫男單決賽的亞洲選手，寫下日本網球歷史新紀錄。

同年他成為首位闖進男單世界前10的日本選手，並於2015年將世界排名推上生涯最佳第4。2016年里約奧運，他在銅牌戰擊敗西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），替日本拿下睽違96年的奧運網球獎牌，成為生涯另一項重大成就。

傷病反覆纏身　排名一路下滑

不過，錦織圭近年飽受膝傷、肩傷、手腕與臀部問題困擾，2022年更接受髖關節手術，後來儘管曾在ATP挑戰賽復出並奪冠，但身體狀況始終難以穩定，世界排名也一路滑落至400名之外。

他坦言，在反覆跟傷病對抗的過程中，他曾因無法如願發揮而感到焦躁，甚至有好幾次差點被不安壓垮，常陷入「想打卻無法出賽」的挫折感，但對於網球的熱愛始終支撐著他，「我喜歡網球，也相信自己還能變得更強」，這個信念成了他重回球場的最大動力。

親吐心聲：那份氛圍無可取代

錦織圭表示，從小就懷抱著「想在世界舞台上競爭」的夢想一路走來，能夠站上頂尖舞台、進入世界前10，對他而言是莫大的驕傲。

他說，在不斷挑戰極限的日子裡，勝利的喜悅、敗北的懊悔，以及滿場觀眾帶來的特殊氛圍，都是無可取代的回憶，這段旅程更豐富了他的人生，如今他決定高掛球拍，也向一路支持的球迷與家人表達感謝，為職業生涯正式告別。

關鍵字： 網球錦織圭

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