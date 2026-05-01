運動雲

>

金塊首輪慘遭灰狼淘汰！　約基奇忠誠喊話：想終生留隊

▲金塊季後賽首輪慘遭淘汰，莫瑞自責未挺身而出。（圖／路透）

▲金塊在季後賽首輪遭到淘汰，王牌球星約基奇喊話願意終身留隊。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

西區季後賽首輪爆出大冷門！例行賽豪取54勝、高居西區第3種子的金塊，在關鍵第6戰以98比110不敵灰狼，系列賽最終以2比4慘遭淘汰，提前結束賽季。儘管金塊當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）此役繳出28分、10助攻、9籃板的準大三元數據，仍無力回天。不過約基奇賽後仍感性表態，「我仍然想終生都當金塊球員！」

金塊本季被視為爭冠大熱門，沒想到首輪遭遇灰狼卻陷入苦戰。即便灰狼陣中缺少了當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）及主力後衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo），但金塊軍團仍未能把握機會。約基奇賽後坦言，「我們在首輪就被淘汰了，我認為我們離（奪冠）還很遠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧整個系列賽，約基奇在初期表現確實不如預期，面對灰狼主力中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的強勢防守，約基奇前4場平均投籃命中率僅39％，與他生涯平均56％的高水準表現有明顯落差。

談到出局的責任歸屬，約基奇展現領袖風範，直言自己必須扛起重擔，「我需要打得更好，我必須打得更好。雖然我覺得從第3場開始有找到節奏，但我應該要表現得更出色。」

此外，約基奇也力挺總教練阿德爾曼（David Adelman），強調失利不在教練團身上，「我們搶不到籃板不是他的錯，接不好球也不是他的錯。沒有什麼可以責怪阿德爾曼的，問題都在我們球員身上。」

現年31歲的約基奇，目前與金塊的合約還剩下2年總值1億2190萬美元，其中第2年為球員選項。今年夏天他將有資格與球隊簽下最高4年2.93億美元（約台幣95億元）的天價新約。雖然提前「放暑假」，但約基奇對於丹佛的忠誠度依舊堅定，這對金塊球迷來說，或許是休賽季最大的安慰。

關鍵字： NBA金塊約基奇Nikola Jokic

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

史上最爛！老鷹慘遭51分血洗淘汰　庫明加正負值「-44」破NBA紀錄

史上最爛！老鷹慘遭51分血洗淘汰　庫明加正負值「-44」破NBA紀錄

單場17投4中成金塊淘汰戰犯　「藍箭俠」莫瑞自責：我沒站出來

單場17投4中成金塊淘汰戰犯　「藍箭俠」莫瑞自責：我沒站出來

「金塊殺手」麥克丹尼爾斯轟季後賽新高32分喊話：一點都不會累

「金塊殺手」麥克丹尼爾斯轟季後賽新高32分喊話：一點都不會累

追平44年前「J博士」神紀錄　馬克西轟30分5助攻寫完美零失誤表現

追平44年前「J博士」神紀錄　馬克西轟30分5助攻寫完美零失誤表現

快訊／真！「紐約之王」布朗森　加盟尼克連4季晉級季後賽次輪

快訊／真！「紐約之王」布朗森　加盟尼克連4季晉級季後賽次輪

快訊／確定了！　中華男籃對戰中國世界盃資格賽在南韓高陽市開打

快訊／確定了！　中華男籃對戰中國世界盃資格賽在南韓高陽市開打

快訊／「殘陣」灰狼出頭天　麥克丹尼爾斯爆砍32分10籃板淘汰金塊

快訊／「殘陣」灰狼出頭天　麥克丹尼爾斯爆砍32分10籃板淘汰金塊

葉宏蔚與世界前球后奧原希望相見歡　笑稱要手下留情

葉宏蔚與世界前球后奧原希望相見歡　笑稱要手下留情

快訊／單場出手4次拿大三元　尼克唐斯寫史上第2人紀錄

快訊／單場出手4次拿大三元　尼克唐斯寫史上第2人紀錄

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

【這叫起床服務也太特別】 一大早竟被一隻大烏龜狂敲窗吵醒XD

熱門新聞

味全龍巴士國道擦撞引關注　球團回應：非載運球員、駕駛平安

快訊／確定了！　中華男籃對戰中國世界盃資格賽在南韓高陽市開打

平野惠一重話批「守備拖累投手」 換下黃韋盛：念了他一下

「費仔去哪了？」費爾柴德連3場缺陣原因曝　今4棒復出敲安

大谷翔平跌出打者力量榜！中斷連2次稱霸　村上宗隆衝上第6

李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍巴士國道擦撞引關注

2中華男籃對戰中國　世界盃資格賽在南韓打

3平野重話批守備拖累！對黃韋盛動怒

4費爾柴德今4棒復出敲安

5大谷竟跌出打者力量榜！村上宗隆第6

最新新聞

1日本「網球王子」錦織圭宣布退休

2字母哥續留成謎團　公鹿新主帥先找詹金斯

3金塊遭淘汰　約基奇：想終生留隊

4SBL年度獎項　藍少甫年度MVP 2連霸

5曾仁和睽違717天再拿一軍勝投吐心聲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【開聲音聽超Q】大雪山長鬃山羊寶寶現身　叫聲可愛到融化

長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒

【Double kill】女騎士突左切被追撞穩住繼續騎　下秒又跟對向撞車

【砸到一次就能換了】嫌太小！女友在電視機旁練扯鈴XD

【約定永無法實現】女警母罹癌化療中！　弟弟曝姊「盡心盡力」

【利息呢？】跟虎爺借雞蛋煮泡麵慘遭拒絕　網友笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366