金塊首輪慘遭灰狼淘汰！　約基奇忠誠喊話：想終生留隊

▲金塊在季後賽首輪遭到淘汰，王牌球星約基奇喊話願意終身留隊。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

西區季後賽首輪爆出大冷門！例行賽豪取54勝、高居西區第3種子的金塊，在關鍵第6戰以98比110不敵灰狼，系列賽最終以2比4慘遭淘汰，提前結束賽季。儘管金塊當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）此役繳出28分、10助攻、9籃板的準大三元數據，仍無力回天。不過約基奇賽後仍感性表態，「我仍然想終生都當金塊球員！」

金塊本季被視為爭冠大熱門，沒想到首輪遭遇灰狼卻陷入苦戰。即便灰狼陣中缺少了當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）及主力後衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo），但金塊軍團仍未能把握機會。約基奇賽後坦言，「我們在首輪就被淘汰了，我認為我們離（奪冠）還很遠。」

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回顧整個系列賽，約基奇在初期表現確實不如預期，面對灰狼主力中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的強勢防守，約基奇前4場平均投籃命中率僅39％，與他生涯平均56％的高水準表現有明顯落差。

談到出局的責任歸屬，約基奇展現領袖風範，直言自己必須扛起重擔，「我需要打得更好，我必須打得更好。雖然我覺得從第3場開始有找到節奏，但我應該要表現得更出色。」

此外，約基奇也力挺總教練阿德爾曼（David Adelman），強調失利不在教練團身上，「我們搶不到籃板不是他的錯，接不好球也不是他的錯。沒有什麼可以責怪阿德爾曼的，問題都在我們球員身上。」

現年31歲的約基奇，目前與金塊的合約還剩下2年總值1億2190萬美元，其中第2年為球員選項。今年夏天他將有資格與球隊簽下最高4年2.93億美元（約台幣95億元）的天價新約。雖然提前「放暑假」，但約基奇對於丹佛的忠誠度依舊堅定，這對金塊球迷來說，或許是休賽季最大的安慰。