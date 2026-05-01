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SBL年度獎項出爐　裕隆藍少甫年度MVP勇奪2連霸

▲SBL年度獎項公布，藍少甫。（圖／取自SBL粉專）

▲SBL年度獎項公布，藍少甫拿下年度MVP獎項2連霸。（圖／取自SBL粉專）

記者杜奕君／綜合報導

第23季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽持續熱戰，1日中華籃協也正式公布年度獎項得主，裕隆集團的主力前鋒藍少甫連續兩季榮獲「年度MVP」殊榮，至於彰化璞園柏力力的後衛楊天佑則是連續3季拿下年度第六人，寫下史無前例紀錄。至於年度最佳新人則由台啤後衛王鈞聖奪下。

身高195公分，主打大前鋒位置的藍少甫，本季例行賽平均可攻下11.3分、5.3籃板、1.6助攻，整體三分球命中率也有31.7%，出色表現也讓他完成年度MVP獎項的2連霸大業。

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藍少甫也成為田壘、周儀翔以及蔣淯安之後，史上第4位在SBL聯賽完成年度MVP獎項2連霸好手。

至於「年度最佳第六人」獎項方面，柏力力的楊天佑憑藉本季10.7分、2.4籃板、3助攻表現，連續第3季拿下年度最佳第六人，過去兩季楊天佑分別在台啤、柏力力時期獲獎，此次再度拿下年度最佳第六人肯定，也成為SBL聯賽史上首位在此獎項完成3連霸的板凳暴徒。

▲SBL年度獎項公布，藍少甫、楊天佑、王鈞聖、李啟億。（圖／取自SBL粉專）

▲楊天祐連3季拿下年度最佳第六人。（圖／取自SBL粉專）

年度新人獎項則由台啤後衛王鈞聖獲得，在新秀賽季王鈞聖平均可攻下7.9分、2.9籃板、2.9助攻，整體三分球命中率來到34.8%。在本季首戰就砍下22分技驚四座，整季也有11場比賽場均得分來到雙位數。

▲SBL年度獎項公布，王鈞聖。（圖／取自SBL粉專）

▲王鈞聖拿下本季年度最佳新人。（圖／取自SBL粉專）

本季例行賽戰績亮眼，並朝向冠軍4連霸目標邁進的裕隆集團，總教練李啟億則拿下年度最佳教練肯定，這也是李啟億連續兩季榮獲此獎項肯定。

▲SBL年度獎項公布，李啟億。（圖／取自SBL粉專）

▲SBL年度獎項公布，李啟億奪得年度最佳教練2連霸。（圖／取自SBL粉專）

關鍵字： SBL年度獎項藍少甫年度MVP王鈞聖楊天佑台籃

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