曾仁和最快145公里5.2局無失分　葉總不擔心球速：比預期好很多

▲曾仁和。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍1日在天母主場以3比1擊敗富邦悍將，曾仁和迎來本季一軍首秀，也是加盟味全龍後首次在一軍登板先發，繳出5.2局無失分好投；賽後總教練葉君璋肯定他的表現，直言「真的是很好」，也認為曾仁和目前調整方向正確，未來有機會更上層樓。

曾仁和此役先發5.2局，用73球，被敲4支安打無失分，投出5次三振、2次保送，幫助味全奠定勝基；葉君璋表示，曾仁和應該還可以更好，「我知道他自己也會這麼覺得，但目前來講，表示他現在做的、或者調整的方式，我認為是對的，繼續保持下去應該會更好。」

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葉君璋也特別提到，曾仁和此役控球狀況相當不錯，不管直球或變化球，大多能投到捕手要求的位置，「當然希望他接下來可以繼續保持下去。」

曾仁和過去巔峰時期球速曾超過150公里，此役最快球速來到145公里，外界關注是否仍與過往有落差；對此葉總認為不需要太擔心，「其實他今天的球速已經比我預測的好蠻多了，因為他還有一些東西、一些關於速度的狀況還沒有到位，但基本上他目前這樣的調整方式，應該會減輕他受傷的狀況。」

談到曾仁和過去身體狀況，葉君璋分析「我覺得是因為他的動作會造成他的腰壓力比較大，現在這樣的話，有一些他本來可能覺得身體上不是那麼好的事情，應該會有改善。」

不過葉君璋也強調，目前仍無法百分之百確定，但方向是正確的，「希望會有改善，我覺得應該是往對的方向在走。」

至於曾仁和接下來是否繼續留在一軍先發輪值，葉君璋透露，曾仁和今天投完後會先下來，但等時間到了，可能會再安排先發，「因為今天的表現我覺得真的是很好。」

除了曾仁和，陳子豪本場打第9棒，2局下敲出帶有2分打點的二壘安打，終結連19打數沒有安打低潮；葉君璋坦言，安排陳子豪打第9棒，確實有部分是希望幫助他減輕壓力。

葉君璋指出，陳子豪前一場比賽狀況已經慢慢回來，「這一場其實打的球也都還不錯，不管是右外野的球或左外野，都有蠻強勁的擊球，希望他可以繼續往好的方向前進。」