我今天有145欸！曾仁和笑談球速　睽違717天再拿一軍勝投吐心聲

▲曾仁和大跳MVP舞。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍1日在天母棒球場以3比1擊敗富邦悍將，曾仁和繳出5.2局無失分好投，幫助球隊奪勝，相隔717天再度拿下一軍勝投，曾仁和賽後坦言，這幾年歷經被釋出、轉隊以及二軍等待機會，心情確實有些複雜，但很感謝味全給他機會，「對我來說是滿好的一個開始。」

曾仁和此役先發5.2局，用73球，被敲4支安打、無失分，投出5次三振、2次保送；談到本場表現，他表示，自己做了很多準備，不管是心理、動作或心態上，都有很大的改變，「畢竟也一年多沒有在一軍比賽，我覺得這次是滿好的一個開始，接下來應該會繼續維持這種狀況，把該吃的局數吃完。」

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儘管曾仁和本戰球速尚未回到過去巔峰水準，不過他並不擔心；他指出即使目前球速大約落在140公里出頭到145公里左右，但整體球質已比過去狀況不佳時好很多。

6局上曾仁和在2出局後投出保送，隨後龍隊換上呂偉晟接替投球；曾仁和坦言當下確實想留在場上完成該局，「那時候我才70幾顆球，我覺得還有力氣可以丟下一個人，所以我想要留在場上把這局吃完。」

談到相隔717天再度拿下一軍勝投，曾仁和感觸不少；他說這幾年一路跌跌撞撞，經歷轉隊，也在二軍覺得自己投得不錯，卻遲遲沒有機會上一軍，「因為其他人的表現也很好，所以就有點不知道這樣子丟，後面的結果會是怎麼樣，然後到最後被釋出。」

曾仁和感謝味全伸出手，並讓他維持在輪值之中，「味全有給我這個機會讓我來，也沒有因為我是老將，就讓我出賽次數比較少，一樣就是把我放在輪值裡面，不管二軍或一軍，我覺得這對我來說都是很好的一件事情。」

曾仁和也提到，未來希望成為控球更精準、又能負擔長局數的投手；他特別提到隊友伍鐸是參考對象，「我也滿有在請教他一些問題，他球速雖然沒有像以前那麼快，可是很擅長用刁鑽的球路去解決打者，又可以吃很長局數。如果有機會，我也希望能越丟越長，像伍鐸這樣。」

至於球速部分，曾仁和笑說，自己在二軍大多只有投到141、142公里，「我今天有145欸！」他認為，除了球速之外，壘上有人時的投球節奏也是這段時間調整重點，尤其壘包變大後盜壘成功率提升，更需要降低投球秒數，幫助捕手製造阻殺機會。