▲樂天女孩穎樂尺度突破！解鎖比基尼寫真 害羞到放開全記錄。（圖／樂天女孩）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天女孩穎樂震撼解禁！首度進軍日本寫真界，挑戰《週刊Young Magazine》拍攝，祭出「粉色比基尼」誘惑，曲線炸裂，堪稱出道以來最大尺度拍攝。

這場視覺盛宴也是為「Yanmaga杯」票選做準備，穎樂將與若潼、Mika等10位樂天女孩展開人氣激戰，最終贏家將進行專屬攝影；票選已於官網火熱開跑，5月10日前快集氣投下一票，親手將心儀女神送出國！

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談及首次挑戰此類風格拍攝時，穎樂笑說一開始並不如想像中順利，「其實一開始其實沒有到很順（笑）。」她透露，由於過去較少嘗試類似拍攝，「一開始多少有點害羞，動作會有點僵，也不太知道怎麼擺姿勢。」

不過在專業攝影團隊的引導與鼓勵下，她逐漸進入狀況，情緒也更加自然，拍攝節奏愈發流暢，最終呈現出的作品更讓人驚艷。

對於這次的嘗試，穎樂也給予自己高度肯定，「這次算是一個新的嘗試，雖然不是平常的我，但也是我不同面向的一部分。」

面對外界關心的拍攝前準備，她則分享並未進行極端節食，是以健康方式調整狀態，「尤其拍攝前幾天會比較注意不要吃太重口味或太鹹的食物，避免水腫。」

這組寫真不僅是一次形象突破，更是樂天女孩穎樂與粉絲之間情感連結的延伸；她感性表示，「不只是一次拍攝，而是讓更多人看到我不同樣子的機會，也是一種自我突破。真的很謝謝一直支持我的大家。」

「Yanmaga杯」本次讀者票選活動挑選十位樂天女孩高橋佳帆、穎樂、笑笑、Kira、Mika、廉世彬、若潼、禹菡、彭彭、溫妮參加，其中選出最高票人氣代表，將前往日本進行拍攝並再度登上《週刊Young Magazine》。

穎樂最後也不忘向粉絲喊話，「如果你們喜歡這次的作品，希望可以繼續幫我加油，我會努力帶來更多不一樣的樣子給你們！」活動於4月27日在「ヤンマガCLUB」官網開始投票，投票至5月10日晚間11點59分截止。