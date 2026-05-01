林俊易帶傷拚戰惜敗！中華男團遭印度直落3橫掃　湯姆斯盃無緣4強

▲林俊易帶傷苦撐惜敗，中華男團在湯姆斯盃8強戰直落三遭印度擊敗。（圖／路透資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2026湯姆斯盃男子網球團體賽1日展開8強賽程，上屆拿下隊史最佳銅牌的中華男團，在8強戰遭遇強敵印度，在周天成、「麟榤配」王齊麟、邱相榤的前兩點都吞敗情況下，第三點單打「左手重砲」林俊易帶傷上陣面對印度高塔薛堤（Ayush Shetty）最終也以16比21、17比21吞敗，中華男團直落三吞敗，無緣連兩屆挺進最終4強。

今日8強戰交手2022年冠軍印度，首點單打中華隊依舊由「羽球一哥」周天成掛帥出征，對上世界排名第11位的森（Lakshya Sen）。小天首局展現韌性，以21比18先聲奪人；不料次局在領先大好形勢下，局末遭對手逆轉，以20比22被扳平。進入決勝局，拉克什亞．森乘勝追擊，周天成最終以17比21敗下陣來，印度隊先拔頭籌。

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第2點雙打，中華隊派出「麟榤配」王齊麟、邱相榤把守，挑戰世界排名第4的強敵蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與薛堤（Chirag Shetty）。雙方激戰3局，麟榤配雖展現強大對抗性，仍以21比23、21比19、12比21吞敗，讓印度隊率先取得2比0聽牌優勢。

關鍵第3點單打，中華隊由帶傷上陣的「左手重砲」林俊易出戰。面對身高195公分、近況火熱的印度新星薛堤，林俊易打得相當艱辛。雖然兩局開局都曾取得領先，但首局中段遭對手拉出7比0攻勢逆轉，以16比21讓出；次局林俊易苦追無果，再以17比21告負。最終中華男團以點數0比3不敵印度，無緣連續兩屆挺進4強，本屆湯姆斯盃征途正式畫下句點。