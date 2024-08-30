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走過漫長一年復健　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄我

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟洋投象魔力相隔515天在一軍登板，賽後回想站上投手丘那一刻，忍不住哽咽落淚。這一路煎熬的復健過程歷歷在目，他感謝隊友，也向球迷告白。

▲▼象魔力哽咽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲象魔力哽咽。（圖／記者楊舒帆攝）

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象魔力主投4局，用了83球，其中49顆好球，被敲6支安打，有2次保送，奪3次三振，失1分。雖然未滿5局關卡，象魔力表示，「準備這麼久很興奮，當然想投更多，不過目前仍處於增加球數的階段，對於本日表現有更高的期望。」

賽前與隊友談話時，象魔力充滿感謝之情，「大家沒有放棄我，保持一樣的態度，一路走來很開心能回到場上。」在洋將大限前夕仍盡力展現自己，他坦言，「這場比賽展現自己準備好的狀態，建立投球強度。831最後決定是看球團，無法控制自己，我仍想把自己準備好。」

回顧此戰站上投手丘那一刻，象魔力忍不住落淚，「站上投手丘時，腦海中湧現很多情緒。上次一軍比賽已經是2023年4月3日對統一，經過復健很辛苦，能讓大家看到健康的自己，告訴大家我回來了！這是很感動的一刻，今年很漫長，能回到投手丘意義重大。」

象魔力結束投球任務後與王建民握手，賽後平野惠一也說很感動並給予擁抱。他表示，「受到支持的感覺很棒，想幫助球隊贏球。對休息室的大家，只有滿滿的愛和尊敬。屏東的隊友和防護員，甚至煮飯的員工，這6個月期間在屏東的生活充滿挑戰，每個人都在角落默默支持，真的非常感謝。」對球迷他也只有感謝，「很喜歡球迷為我加油，帶來很多能量，謝謝所有球迷。」

關鍵字： 象魔力中信兄弟洋投復出感動影音

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